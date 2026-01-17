«До кінця зими ніякого припинення вогню не буде». Ексглава МЗС остудив очікування українців

На думку Дмитра Кулеби, російсько-українська війна завершиться тоді, коли Путін змириться з тим, що Україна виборола своє право на існування

Дипломат вважає, що у 2026 році Росію таки можна змусити припинити стріляти

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений: цього року є шанси змусити Росію припинити вогонь. Для цього необхідно мобілізувати зусилля європейських та американських партнерів. Як передає «Главком», таку думку сьогодні експосадовець висловив у Хмельницькому під час презентації своєї книги «Дипломатична кухня воєнного часу».

«До кінця зими ніякого припинення вогню не буде. Чи є можливість досягти припинення вогню протягом 2026 року? Так. Для цього будуть потрібні системні і послідовні дії США з підтискання Росії; системні і послідовні дії з боку Європейського союзу щодо нарощення виробництва зброї, а також системні і послідовні дії України, направленні на вирішення внутрішніх проблем», – переконаний дипломат.

Крім того, на думку Кулеби, президент США Дональд Трамп повинен дуже серйозно працювати Сі Цзіньпіном, пояснюючи лідеру Китаю, що «припинення війни не буде кінцем путінського режиму».

«Найбільший страх китайців, що війна (Росії проти України – «Главком») може закінчитися тим, що розпадеться путінський режим. Натомість Китаю потрібна слабка, але керована Росія. Тому Китай не хоче, щоб Путін ані переміг у цій війні, ані те, щоб він (російський диктатор – «Главком») зник», – наголосив ексміністр.

Водночас про завершення російсько-української війни, вважає Дмитро Кулеба, можна буде говорити тоді, коли Путін вимушено змириться з тим, що Україна виборола своє право на існування як незалежна суверенна і європейська країна.

Як повідомляв «Главком», міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна ніколи не виграє війну. «Україна не може і ніколи не виграє війну. Україна намагається вижити. Справжня перемога України полягає в тому, щоб вона вистояла сьогодні», – наголосив він.

Нагадаємо, наступного тижня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбудеться масштабна зустріч за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та лідерів країн «Великої сімки». Як повідомляє Financial Times, головна мета союзників – заручитися особистою підтримкою президента США щодо безпекових гарантій для України після можливого припинення вогню

Як повідомлялося, уряди європейських країн тиснуть на ЄС, щоб той призначив переговірника, який би представляв їхні інтереси у переговорах щодо України, побоюючись, що Сполучені Штати укладуть мирну угоду з Росією за їхніми спинами.

До слова, президент США Дональд Трамп в інтерв’ю агентству Reuters заявив, що, на його думку, не Росія, а саме Україна затягує підписання мирної угоди. Він назвав президента Володимира Зеленського головною перепоною на шляху до мирної угоди у війні з Росією.