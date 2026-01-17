Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«До кінця зими ніякого припинення вогню не буде». Ексглава МЗС остудив очікування українців

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
«До кінця зими ніякого припинення вогню не буде». Ексглава МЗС остудив очікування українців
На думку Дмитра Кулеби, російсько-українська війна завершиться тоді, коли Путін змириться з тим, що Україна виборола своє право на існування
фото: glavcom.ua

Дипломат вважає, що у 2026 році Росію таки можна змусити припинити стріляти

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений: цього року є шанси змусити Росію припинити вогонь. Для цього необхідно мобілізувати зусилля європейських та американських партнерів. Як передає «Главком», таку думку сьогодні експосадовець висловив у Хмельницькому під час презентації своєї книги «Дипломатична кухня воєнного часу».

«До кінця зими ніякого припинення вогню не буде. Чи є можливість досягти припинення вогню протягом 2026 року? Так. Для цього будуть потрібні системні і послідовні дії США з підтискання Росії; системні і послідовні дії з боку Європейського союзу щодо нарощення виробництва зброї, а також системні і послідовні дії України, направленні на вирішення внутрішніх проблем», – переконаний дипломат.

Крім того, на думку Кулеби, президент США Дональд Трамп повинен дуже серйозно працювати Сі Цзіньпіном, пояснюючи лідеру Китаю, що «припинення війни не буде кінцем путінського режиму».

«Найбільший страх китайців, що війна (Росії проти України – «Главком») може закінчитися тим, що розпадеться путінський режим. Натомість Китаю потрібна слабка, але керована Росія. Тому Китай не хоче, щоб Путін ані переміг у цій війні, ані те, щоб він (російський диктатор – «Главком») зник», – наголосив ексміністр.

Водночас про завершення російсько-української війни, вважає Дмитро Кулеба, можна буде говорити тоді, коли Путін вимушено змириться з тим, що Україна виборола своє право на існування як незалежна суверенна і європейська країна.

Як повідомляв «Главком», міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна ніколи не виграє війну. «Україна не може і ніколи не виграє війну. Україна намагається вижити. Справжня перемога України полягає в тому, щоб вона вистояла сьогодні», – наголосив він.

Нагадаємо, наступного тижня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбудеться масштабна зустріч за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та лідерів країн «Великої сімки». Як повідомляє Financial Times, головна мета союзників – заручитися особистою підтримкою президента США щодо безпекових гарантій для України після можливого припинення вогню

Як повідомлялося, уряди європейських країн тиснуть на ЄС, щоб той призначив переговірника, який би представляв їхні інтереси у переговорах щодо України, побоюючись, що Сполучені Штати укладуть мирну угоду з Росією за їхніми спинами.

До слова, президент США Дональд Трамп в інтерв’ю агентству Reuters заявив, що, на його думку, не Росія, а саме Україна затягує підписання мирної угоди. Він назвав президента Володимира Зеленського головною перепоною на шляху до мирної угоди у війні з Росією.

Читайте також:

Теги: росія США війна путін Дональд Трамп Дмитро Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Готель «Лео» у Хорлах на вулиці Прикордонній
Удар по кафе в окупованих Хорлах. Що кажуть росіяни і що відбулося насправді?
2 сiчня, 09:47
Захоплення Мадуро є наочним і тривожним прикладом
Сигнал Трампа з Венесуели. Наступний рік може стати для РФ останнім
4 сiчня, 21:07
Російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп на саміті на Алясці 15 серпня 2025 року
Дії Трампа надають Путіну сміливості: пояснення CNN
18 грудня, 2025, 04:11
Вітакер впевнений, що подальша війна не має сенсу, оскільки вона виснажує ресурси України та Росії
Посол США в НАТО назвав продовження війни «абсолютно безглуздим» для України та РФ
19 грудня, 2025, 23:57
NBC News: Нетаньягу готує для Трампа план нових ударів по Ірану
NBC News: Нетаньягу готує для Трампа план нових ударів по Ірану
21 грудня, 2025, 02:56
Окупований Крим залишився без бензину А92 та А95
Бензин А92 і А95 зник із кримських АЗС: активісти пояснюють дефіцит
31 грудня, 2025, 16:32
Союзники України обговорили в Парижі практичну реалізацію гарантій безпеки
Союзники України узгодили в Парижі практичні кроки щодо гарантій безпеки
6 сiчня, 12:15
Вибух стався на півдні Москви
Вибух авто у Москві: стало відомо про загиблих
24 грудня, 2025, 06:18
Військова загинула внаслідок влучання ворожого БПЛА
На фронті загинула військовослужбовиця УДА. Згадаймо Лану Чорногорську
4 сiчня, 09:00

Суспільство

«До кінця зими ніякого припинення вогню не буде». Ексглава МЗС остудив очікування українців
«До кінця зими ніякого припинення вогню не буде». Ексглава МЗС остудив очікування українців
Яке релігійне свято відзначається 18 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 18 січня 2026: традиції та молитва
Як вижити у висотці, коли зникло все: досвід мешканців прифронтових міст
Як вижити у висотці, коли зникло все: досвід мешканців прифронтових міст
Пішов у прикордонники, але... був визнаний ухилянтом. Чоловік на Тернопільщині отримав вирок
Пішов у прикордонники, але... був визнаний ухилянтом. Чоловік на Тернопільщині отримав вирок
Виховали 11 дітей і вирішили одружитися. На Буковині побралася пара, що прожила разом 54 роки
Виховали 11 дітей і вирішили одружитися. На Буковині побралася пара, що прожила разом 54 роки
«Матюків рідною мовою стає більше». Експосол Чалий розповів, як виживає під час блекаутів
«Матюків рідною мовою стає більше». Експосол Чалий розповів, як виживає під час блекаутів

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua