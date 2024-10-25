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Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2024 року
Під Покровськом ЗСУ продовжують утримувати рубежі
фото з відкритих джерел

Росіяни наступають на Покровськ та Курахове

Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар, 67 авіаударів, скинувши 111 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 580 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта боїв в Україні
Карта боїв в Україні
Фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 157 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку було знешкоджено 289 окупантів, з них 126 – безповоротно.

На Харківському напрямку

Противник вісім разів без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Стариці.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2024 року фото 1
фото: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії біля Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового та Вишневого.
Українські захисники зупинили вісім ворожих атак, ще п'ять тривають дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2024 року фото 2
фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Катеринівка, Греківка, Твердохлібове, Терни, Зарічне, Торське та Серебрянка. Два боєзіткнення ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2024 року фото 3
фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку 

Ворог за підтримки авіації атакував наші позиції біля Часового Яру та Предтечиного. Сили оборони зупинили обидві атаки загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2024 року фото 4
фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Від початку минулої доби, противник 43 рази атакував у районах Воздвиженки, Новоторецька, Новогродівки, Красного Яру, Маринівки та Миколаївки. Наші захисники відбили 36 штурмових дій ворога, ще точаться сім боєзіткнень.
На цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 289 окупантів, з них 126 - безповоротно. Також знищено один танк, чотири бойові броньовані машини, два автомобілі та дві артилерійські системи. Ще один танк, три бойові броньовані машини, дві артилерійські системи, один зенітний ракетний комплекс та чотири автомобілі було пошкоджено.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2024 року фото 5
фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Цукурине, Желанне Друге, Георгіївка, Дальнє, Новоселидівка та Костянтинівка. Вісімнадцять боєзіткнень завершено, ще вісім – досі продовжуються.
На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 61 окупант. Також знищено одну бойову броньовану машину та автомобіль.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2024 року фото 6
фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Противник п’ять разів атакував наші підрозділи біля Богоявленки та Новоукраїнки. Всі атаки відбито.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2024 року фото 7
фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

В районах Новоданилівки та Новоандріївки наші захисники відбивали чотири атаки ворога. Ситуація під контролем наших оборонців.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2024 року фото 8
фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Війська загарбників тричі безрезультатно намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Зазнали втрат та відступили.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2024 року фото 9
фото: deepstatemap

На решті напрямках – без особливих змін.
Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує нищити керованими авіаційними бомбами свої села та міста, відомо про 16 авіаційних ударів 18-ма КАБами.
За минулу добу варто відзначити воїнів 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, 65-ї окремої механізованої бригади, а також, 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 975-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Костянтинівка авіація Генштаб машини Миколаїв автомобіль втрати

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