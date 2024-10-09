У Краснодарському краї Сили оборони атакували базу зберігання «Шахедів»

Поблизу населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї зберігалося близько чотири сотні безпілотників

Ударна група угруповання сил та засобів Військово-морських сил Збройних сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу «Шахед», що поблизу населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За наявною інформацією на базі зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація.

«Знищення бази зберігання БпЛА «Шахед» суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, безпілотники СБУ разом із Силами оборони атакували базу пально-мастильних матеріалів ТОВ «Аннанафтопродукт» біля населеного пункту Анна Воронезької області РФ.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 7 жовтня, окупований Крим зазнав масштабної атаки безпілотниками. В результаті спалахнула потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії. Згодом Сили оборони України підтвердили, що завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, який розташований у тимчасово окупованій Феодосії.

До слова, у тимчасово окупованій Феодосії третю добу палає нафтобаза після атаки Сил оборони України.