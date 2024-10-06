Втрати ворога станом на 6 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за добу ліквідували понад тисячу окупантів РФ

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 6 жовтня 2024 року.

РФ у війні з Україною станом на 6 жовтня втратила:

особового складу ‒ близько 660470 (+1250) осіб,

танків ‒ 8919 (+3) од.,

бойових броньованих машин ‒ 17679 (+21) од.,

артилерійських систем – 19092 (+55) од.,

РСЗВ – 1216 (+0) од.,

засоби ППО ‒ 970 (+0) од.,

літаків – 368 (+0) од.,

гелікоптерів – 328 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49),

крилаті ракети ‒ 2613 (+0) од.,

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,

підводні човни – 1 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101) од.,

спеціальна техніка ‒ 3363 (+19).

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 6 жовтня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 6 жовтня

У Чорному морі 2 ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет;

У Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

У Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 20 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 10 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Активність флоту окупантів станом на 4 жовтня інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 956-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Російські війська активізували наступальні операції на сході України, досягнувши певних успіхів в Донецькій та Луганській областях. Водночас Збройні Сили України проводять активні контратаки на півночі, в Курській області, намагаючись відтіснити противника.