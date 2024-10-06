Втрати ворога станом на 6 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за добу ліквідували понад тисячу окупантів РФ
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 6 жовтня 2024 року.
РФ у війні з Україною станом на 6 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 660470 (+1250) осіб,
- танків ‒ 8919 (+3) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 17679 (+21) од.,
- артилерійських систем – 19092 (+55) од.,
- РСЗВ – 1216 (+0) од.,
- засоби ППО ‒ 970 (+0) од.,
- літаків – 368 (+0) од.,
- гелікоптерів – 328 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49),
- крилаті ракети ‒ 2613 (+0) од.,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101) од.,
- спеціальна техніка ‒ 3363 (+19).
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 6 жовтня
- У Чорному морі 2 ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет;
- У Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 20 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 10 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нині триває 956-й день повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Російські війська активізували наступальні операції на сході України, досягнувши певних успіхів в Донецькій та Луганській областях. Водночас Збройні Сили України проводять активні контратаки на півночі, в Курській області, намагаючись відтіснити противника.
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