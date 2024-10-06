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Втрати ворога станом на 6 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 6 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за добу знищили 19 одиниць спеціальної техніки росіян
фото з відкритих джерел

ЗСУ за добу ліквідували понад тисячу окупантів РФ

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 6 жовтня 2024 року.

РФ у війні з Україною станом на 6 жовтня втратила:

  • особового складу ‒ близько 660470 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 8919 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 17679 (+21) од.,
  • артилерійських систем – 19092 (+55) од.,
  • РСЗВ – 1216 (+0) од.,
  • засоби ППО ‒ 970 (+0) од.,
  • літаків – 368 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+0) од.,
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101) од.,
  • спеціальна техніка ‒ 3363 (+19).

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 6 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 6 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 6 жовтня

  • У Чорному морі 2 ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет;
  • У Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 20 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 10 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Активність флоту окупантів станом на 4 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 4 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 956-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Російські війська активізували наступальні операції на сході України, досягнувши певних успіхів в Донецькій та Луганській областях. Водночас Збройні Сили України проводять активні контратаки на півночі, в Курській області, намагаючись відтіснити противника. 

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Теги: війна втрати Генштаб

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