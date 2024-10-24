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Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2024 року
Карта боїв 24 жовтня
фото з відкритих джерел

Ворог постійно та інтенсивно атакує Покровський напрямок

Противник завдав минулої доби одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 73 авіаційних ударів із застосуванням 117 КАБів, більше 610 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта боїв в Україні
Карта боїв в Україні
Фото: ISW

Новини війни в Україні

Із початку доби відбулося 132 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку було знешкоджено 168 окупантів.

На Харківському напрямку

Відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками. П’ять атак в районах Вовчанська та Тихого відбито українськими воїнами, ще дві тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2024 року фото 1
фото: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Вишневого та Першотравневого. Дві атаки досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2024 року фото 2
фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Ворог намагався просунутися в напрямку населених пунктів Греківка, Терни, Новомихайлівка, Торське та Серебрянка. Вісім атак противника нашим підрозділам вдалось відбити, ще чотири боєзіткнення триває, ситуація контрольована. 

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2024 року фото 3
фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку 

Мали місце п’ять бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районах Ступочок, Білої Гори та Григорівки, всі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2024 року фото 4
фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Селидового, Новоторецька, Лисівки, Сухої Балки, Променя, Сухого Яру, Крутого Яру, Миролюбівки, Красного Яру та Михайлівки. Загалом, 29 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще вісім боєзіткнень – тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.
За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 348 осіб вбитими та пораненими. Знищено один БТР, одину БМП, чотири одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли, три антени БпЛА, одну гармату та один міномет. Окрім того, два БТР, одна ББМ, один автомобіль, одна МТЛБ та один ворожий міномет були пошкоджені.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2024 року фото 5
фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Нараховується 30 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Катеринівка, Антонівка, Новодмитрівка, Кремінна Балка, Зоряне, Гостре та Дальнє. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, чотири атаки тривають досі.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2024 року фото 6
фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Відбулося п’ять боєзіткнень. Всі ворожі штурми зупинені в районах Богоявленки, Новоукраїнки та Золотої Ниви.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2024 року фото 7
фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

Одну безуспішну атаку ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Новоданилівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2024 року фото 8
фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Наші воїни чотири рази відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2024 року фото 9
фото: deepstatemap

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 27 авіаційних ударів із застосуванням 21 КАБ.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Слід відзначити воїнів 65-ої окремої механізованої бригади, 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 38-ої окремої бригади морської піхоти, 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 42-ої окремої механізованої бригади, які стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.

Нагадаємо, триває 974-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти авіація Генштаб автомобіль озброєння втрати ворог

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