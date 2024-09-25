Втрати ворога станом на 25 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1250 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 25 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 25 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 25 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 646400 (+1250) осіб,
- танків ‒ 8815 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17304 (+12) од,
- артилерійських систем – 18549 (+74) од,
- РСЗВ – 1199 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 952 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15879 (+115),
- крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25248 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 3168 (+13)
Активність флоту окупантів станом на 25 вересня
- У Чорному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 10 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – вісім суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 25 вересня 2024 року російські окупанти атакували Харківщину зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу, Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря, а також 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ).
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.
Нині триває 945-й день повномасштабної війни в Україні.
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