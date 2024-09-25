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Втрати ворога станом на 25 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 25 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 945-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генеральний штаб ЗСУ, Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1250 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 25 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 25 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 25 вересня втратила

  • особового складу ‒ близько 646400 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 8815 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17304 (+12) од,
  • артилерійських систем – 18549 (+74) од,
  • РСЗВ – 1199 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 952 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15879 (+115),
  • крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25248 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3168 (+13)
Втрати ворога у війні станом на 25 вересня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 25 вересня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 25 вересня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 10 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 245вересня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 245вересня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 25 вересня 2024 року російські окупанти атакували Харківщину зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу, Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря, а також 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. 

Втрати авіаційних систем ворога на 25 вересня
Втрати авіаційних систем ворога на 25 вересня
інфографіка: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нині триває 945-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб Україна

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