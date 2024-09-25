Втрати ворога станом на 25 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 945-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1250 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 25 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 25 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 25 вересня втратила:

особового складу ‒ близько 646400 (+1250) осіб,

танків ‒ 8815 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 17304 (+12) од,

артилерійських систем – 18549 (+74) од,

РСЗВ – 1199 (+1) од,

засоби ППО ‒ 952 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15879 (+115),

крилаті ракети ‒ 2595 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25248 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 3168 (+13)

Втрати ворога у війні станом на 25 вересня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 25 вересня

У Чорному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 10 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – вісім суден, з них два рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 245вересня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 25 вересня 2024 року російські окупанти атакували Харківщину зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу, Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря, а також 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Втрати авіаційних систем ворога на 25 вересня інфографіка: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нині триває 945-й день повномасштабної війни в Україні.