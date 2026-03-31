Карта бойових дій в Україні станом на 31 березня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Нині триває 1497-й день повномасштабної війни
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили та один пункт управління БпЛА противника

За минулу добу зафіксовано 140 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 266 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9132 дронів-камікадзе та здійснив 3964 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 77 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема від авіаударів постраждали Глухів, Волфине, Яструбщина, Лісне, Вільна Слобода Сумської області; Гаврилівка, Лісне, Левадне, Покровське Дніпропетровської області; Воздвижівка, Новоселівка, Широке, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулось одне боєзіткнення, противник завдав двох авіаударів, скинув чотири керовані авіабомби, здійснив 117 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районах населених пунктів, Стариця, Вовчанськ та у бік Хатнього.

На Куп’янському напрямку

Ворог 11 разів атакував у бік населених пунктів Новоосинове, Курилівка, Борівська Андріївка, Піщане та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку

Противник атакував чотири рази, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Дробишеве та Новоєгорівка.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Закітне.

На Краматорському напрямку

Противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іванопілля, Новопавлівка, Степанівка, Софіївка.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгородне, Молодецьке.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував дев’ять разів в районах Березового, Калинівського, Злагоди та у бік Олександрограда й Вербового.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 13 атак окупантів у районах Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Гуляйпільське, Староукраїнка й Залізничне.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

