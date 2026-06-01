Ворог змінює війська на півдні. Сили оборони попередили про загрозу літнього наступу

Лариса Голуб
glavcom.ua
РФ намагається провести заміну свого наступального угруповання, зокрема на Гуляйпільському напрямку
фото: deepstatemap
Росія готує посилення наступу на півдні України 

Російські окупаційні війська проводять масштабну ротацію своїх підрозділів на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області. Це свідчить про наміри командування Росії суттєво наростити штурмову активність протягом літа 2026 року. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує «Главком».

За словами Владислава Волошина, командування загарбників намагається максимально оперативно оновити склад свого наступального кулака на цій ділянці фронту.

«Зараз ворог намагається якнайшвидше провести заміну свого наступального угруповання, зокрема на Гуляйпільському напрямку. Це наступальне угруповання російської п'ятої армії. Воно складатиме: 57 окрема мотострілецька бригада, 60 окрема мотострілецька бригада та 55 дивізія морської піхоти. І це угрупування діятиме протягом червня 2026 року», – зазначив Волошин.

Владислав Волошин підкреслив, що новоприбулим підрозділам армії Росії уже поставлені чіткі завдання, які не обмежуються утриманням поточних позицій, а спрямовані на прорив українських ліній.

«Їм поставлені нові завдання, і ці завдання окреслені в глибині оборони Сил оборони України. Захопити, наприклад, певні рубежі, які є в глибині оборони. Тобто, все це свідчить про те, що активність ворога влітку продовжуватиметься. І судячи з того, що зараз вкидають нові підрозділи, нові угрупування, ця активність його зростатиме», – сказав речник Сил оборони Півдня.

Нагадаємо, Україна вперше за кілька років змогла перехопити ініціативу на полі бою та почали відвойовувати більше території, ніж захоплюють російські війська. Водночас це вікно можливостей може залишатися відкритим лише протягом найближчих шести-дев’яти місяців. У цей час Київ може використати нові військові успіхи як важливий аргумент на майбутніх переговорах із Москвою.

«Главком» писав, що Україна кардинально змінила світові підходи до ведення бойових дій, випередивши більшість країн завдяки масовому впровадженню бюджетних інновацій. Як заявив Курт Волкер, Україна створює високоефективні рішення, які коштують у рази менше за громіздкі західні аналоги, але виконують бойові завдання на тому ж або навіть вищому рівні.

