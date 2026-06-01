Росіяни вдарили по лікарні у Конотопі

Лариса Голуб
Влада та профільні служби з'ясовують масштаби пошкоджень та наявність постраждалих
Ворог атакував медичний заклад на Сумщині

Російські терористичні війська здійснили черговий підступний удар по Сумській області, атакувавши будівлю міської лікарні у Конотопі. На момент удару в медичному закладі перебували пацієнти та персонал. Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін у своєму офіційному Telegram-каналі, інформує «Главком».

«Щойно російські сволоти атакували лікарню у Конотопі на Сумщині, де перебувають люди», –  написав мер міста.

Згодом він окремо наголосив, що йдеться не про падіння «Шахеда», як могли писати деякі джерела, а саме про цілеспрямований удар.

«Це було не падіння шахеду, як дехто пише, а саме удар! Він заходив на удар саме по лікарні!» – заявив Конотопський мер.

Влада та профільні служби з'ясовують масштаби пошкоджень та наявність постраждалих.

Пізніше мер написав, що постраждалих немає.

«На щастя постраждалих та загиблих немає. Пошкоджена будівля лікарні», – написав Артем Семініхін.

Раніше 1 червня голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що окупанти атакували цивільний транспорт у Конотопському районі. У Кролевецькій громаді російські дрони атакували вантажівки на заправці, загорілися дві фури. У Буринській громаді ворожий дрон вдарив по легковій машині на дорозі.

За добу внаслідок російських атак у Сумській області постраждали десять людей, росіяни понад 90 разів обстріляли 41 населений пункт області.

«Главком» писав, що у ніч на 20 травня 2026 року під час масованої повітряної атаки на місто Конотоп Сумської області російський ударний безпілотник влучив у будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею імені Олександра Лазаревського. Пряме влучання ворожого дрона завдало значних руйнувань історичній будівлі закладу. 

Нагадаємо, унаслідок атаки ворожих безпілотників на Одесу в ніч проти 1 червня постраждали п'ятеро людей, двох з них – госпіталізували. Ще двоє людей отримали медичну допомогу на місці, ще одна людина відмовилась від госпіталізації.

Одеська область залишається однією з найчастіших цілей російських безпілотників. Лише у ніч на 16 квітня місто пережило кілька хвиль ракетних і дронових ударів – тоді загинули дев'ять людей, ще 23 отримали поранення. У лютому ворог вдарив по житловому будинку, спричинивши пожежу. Окупанти регулярно цілять по житлових кварталах і портовій інфраструктурі міста.

