Росіяни вдарили по лікарні у Конотопі

Ворог атакував медичний заклад на Сумщині

Російські терористичні війська здійснили черговий підступний удар по Сумській області, атакувавши будівлю міської лікарні у Конотопі. На момент удару в медичному закладі перебували пацієнти та персонал. Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін у своєму офіційному Telegram-каналі, інформує «Главком».

«Щойно російські сволоти атакували лікарню у Конотопі на Сумщині, де перебувають люди», – написав мер міста.

Згодом він окремо наголосив, що йдеться не про падіння «Шахеда», як могли писати деякі джерела, а саме про цілеспрямований удар.

«Це було не падіння шахеду, як дехто пише, а саме удар! Він заходив на удар саме по лікарні!» – заявив Конотопський мер.

Влада та профільні служби з'ясовують масштаби пошкоджень та наявність постраждалих.

Пізніше мер написав, що постраждалих немає.

«На щастя постраждалих та загиблих немає. Пошкоджена будівля лікарні», – написав Артем Семініхін.

Раніше 1 червня голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що окупанти атакували цивільний транспорт у Конотопському районі. У Кролевецькій громаді російські дрони атакували вантажівки на заправці, загорілися дві фури. У Буринській громаді ворожий дрон вдарив по легковій машині на дорозі.

За добу внаслідок російських атак у Сумській області постраждали десять людей, росіяни понад 90 разів обстріляли 41 населений пункт області.

«Главком» писав, що у ніч на 20 травня 2026 року під час масованої повітряної атаки на місто Конотоп Сумської області російський ударний безпілотник влучив у будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею імені Олександра Лазаревського. Пряме влучання ворожого дрона завдало значних руйнувань історичній будівлі закладу.

Нагадаємо, унаслідок атаки ворожих безпілотників на Одесу в ніч проти 1 червня постраждали п'ятеро людей, двох з них – госпіталізували. Ще двоє людей отримали медичну допомогу на місці, ще одна людина відмовилась від госпіталізації.

Одеська область залишається однією з найчастіших цілей російських безпілотників. Лише у ніч на 16 квітня місто пережило кілька хвиль ракетних і дронових ударів – тоді загинули дев'ять людей, ще 23 отримали поранення. У лютому ворог вдарив по житловому будинку, спричинивши пожежу. Окупанти регулярно цілять по житлових кварталах і портовій інфраструктурі міста.