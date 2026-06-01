Напруження на фронті досягло максимуму. Міноборони підбило підсумки травня

Міноборони зазначає, що інтенсивність бойових дій на фронті не знижується

Напруження на лінії фронту в останній місяць весни досягло максимальних показників. У травні було зафіксовано 7 008 бойових зіткнень, що свідчить про зростання інтенсивності дій ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Понад 300 боєзіткнень за добу

«Найгарячішим днем місяця стало 26 травня – за цю добу відбулося 317 боєзіткнень. Паралельно противник продовжував вести щільний вогонь по всій лінії зіткнення та по мирних містах», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом за травень ворог здійснив понад 96 тис. обстрілів, з яких понад 1,8 тис. було нанесено з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Збільшено кількість повітряних ударів

«Не маючи значущих успіхів на фронті та стикаючись із жорстким опором Сил оборони, російські війська зробили ставку на повітряний терор. Протягом місяця противник застосував 7 500 авіаційних бомб, оснащених універсальними модулями планування і корекції (керованими авіаційними бомбами)», – додає Міноборони.

За даними Генштабу, це другий за кількістю КАБів місяць від початку повномасштабного вторгнення. Більше було лише в березні – 7 987.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 276 бойових зіткнень. Противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинувши 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів-камікадзе та здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, із яких 55 обстрілів відбулися з реактивних систем залпового вогню.