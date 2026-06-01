Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Напруження на фронті досягло максимуму. Міноборони підбило підсумки травня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Напруження на фронті досягло максимуму. Міноборони підбило підсумки травня
Міноборони зазначає, що інтенсивність бойових дій на фронті не знижується
колаж: Міноборони
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Загалом за травень ворог здійснив понад 96 тис. обстрілів

Напруження на лінії фронту в останній місяць весни досягло максимальних показників. У травні було зафіксовано 7 008 бойових зіткнень, що свідчить про зростання інтенсивності дій ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Понад 300 боєзіткнень за добу

«Найгарячішим днем місяця стало 26 травня – за цю добу відбулося 317 боєзіткнень. Паралельно противник продовжував вести щільний вогонь по всій лінії зіткнення та по мирних містах», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом за травень ворог здійснив понад 96 тис. обстрілів, з яких понад 1,8 тис. було нанесено з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Збільшено кількість повітряних ударів

«Не маючи значущих успіхів на фронті та стикаючись із жорстким опором Сил оборони, російські війська зробили ставку на повітряний терор. Протягом місяця противник застосував 7 500 авіаційних бомб, оснащених універсальними модулями планування і корекції (керованими авіаційними бомбами)», – додає Міноборони.

За даними Генштабу, це другий за кількістю КАБів місяць від початку повномасштабного вторгнення. Більше було лише в березні – 7 987.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 276 бойових зіткнень. Противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинувши 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів-камікадзе та здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, із яких 55 обстрілів відбулися з реактивних систем залпового вогню.

Читайте також:

Теги: Міноборони війна фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін піде ва-банк?
Путін готує нову ескалацію. Чотири сценарії розвитку війни
Сьогодні, 15:03
Нині триває 1530-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 3 травня 2026 року
3 травня, 08:16
Угорщина повернула гроші Ощадбанку, РФ вдарила по дитсадку в Сумах. Головне за 6 травня 2026
Угорщина повернула гроші Ощадбанку, РФ вдарила по дитсадку в Сумах. Головне за 6 травня 2026
6 травня, 21:14
Наслідки ворожих прильотів по Україні
Масовані обстріли України стали наслідком тимчасового «перемир'я» – DeepState
13 травня, 17:29
Бойова частина ракети Х-47М2 «Кинджал» – найпотужніший наявний інструмент РФ для ударів по захищених підземних об'єктах
Defense Express: Росія погрожує вдарити по бункерах Києва, але немає чим
17 травня, 05:10
Нетаньяху скептично ставиться до того, що переговори США та Ірану призведуть до угоди
Трамп та Нетаньягу розійшлися в думках щодо майбутнього війни з Іраном
21 травня, 23:44
У переданому ЗСУ Patriot знайшли записку з написом «Слава Україні»
Українські військові знайшли таємне послання всередині Patriot
22 травня, 17:57
Стала відома дата екстреного засідання Радбезу ООН
Засідання Радбезу ООН через російський терор проти цивільних в Україні: оголошено дату
26 травня, 17:55
Воїн мав відзнаку «Хрест Пошани», медаль «За врятоване життя» та нагрудний знак Сил спеціальних операцій ЗСУ
Поліг на Донеччині внаслідок влучання ворожого дрона. Згадаймо Владислава Морозова
27 травня, 09:00

Події в Україні

Напруження на фронті досягло максимуму. Міноборони підбило підсумки травня
Напруження на фронті досягло максимуму. Міноборони підбило підсумки травня
На Житомирщині підліток отримав удар струмом на даху потяга
На Житомирщині підліток отримав удар струмом на даху потяга
За місяць ДТЕК повернув світло майже 2 млн родин після ворожих атак
За місяць ДТЕК повернув світло майже 2 млн родин після ворожих атак
Росіяни вдарили по лікарні у Конотопі
Росіяни вдарили по лікарні у Конотопі
Ворог змінює війська на півдні. Сили оборони попередили про загрозу літнього наступу
Ворог змінює війська на півдні. Сили оборони попередили про загрозу літнього наступу
1 червня – річниця спецоперації СБУ «Павутина»: відео безпрецедентної атаки
1 червня – річниця спецоперації СБУ «Павутина»: відео безпрецедентної атаки

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Сьогодні, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua