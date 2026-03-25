Український інститут національної пам’яті закликає виключити Росію з ЮНЕСКО

Український інститут національної пам’яті закликає усіх небайдужих підписати відкрите звернення до міжнародної спільноти

Український інститут національної пам’яті закликає громадськість, науковців та культурних діячів підписати відкрите звернення до міжнародної спільноти. Головна вимога — позбавити Російську Федерацію членства в ЮНЕСКО через систематичне нищення української культурної спадщини, що має світове значення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український інститут національної пам’яті.

В інституті наголошують, що Росія не лише порушує міжнародне право, а й цілеспрямовано стирає ідентичність цілого народу, що є прямим запереченням місії ЮНЕСКО – підтримки миру та безпеки через освіту, науку та культуру.

«Постійні атаки на культурну спадщину України, яка перебуває під захистом ЮНЕСКО, це спрямована політика Кремля, що направлена на знищення української національної пам’яті та культурної ідентичності», – йдеться в дописі Українського інституту національної пам’яті.

Український інститут національної пам’яті закликає усіх підписати звернення, яке за кілька днів відправлять до ЮНЕСКО та міжнародних партнерів з метою виключення Росії з її складу.

«Закликаємо міжнародну спільноту до консолідованих дій з припинення неспровокованої війни проти України: вбивства та викрадення дітей, цивільних та військових, знищення Росією європейської культурної спадщини в Україні та покласти край системному нехтуванню міжнародного права. За роки повномасштабного вторгнення Росія цілеспрямовано знищила та пошкодила понад 1600 пам'яток культурної спадщини України. Путінський режим веде війну на знищення України», – йдеться у повідомленні.

«Главком» писав, що експерти ЮНЕСКО відвідають Львів для фіксації наслідків російського удару по історичному центру міста, який входить до переліку світової спадщини.

Українське відомство уже домовилося з представниками організації про відповідний візит. «Росія не просто нанесла удар по будівлях в центрі Львова. Це удар по всесвітній спадщині ЮНЕСКО. Удар безпосередньо по ЮНЕСКО як організації. Удар по всім у світі, кому не байдужа культурна спадщина. Вимагаємо сильних реакцій».

Глава МЗС наголосив, що Україна очікує не лише оцінки руйнувань, а й конкретних кроків міжнародної спільноти у відповідь на дії Росії.

Нагадаємо, що унаслідок атаки російських безпілотників у Львові пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря.

Зазначається, що ступінь ушкодження визначать фахівці. Зокрема, є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.