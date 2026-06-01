На Житомирщині підліток отримав удар струмом на даху потяга

Наталія Порощук
фото: Нацполіція
15-річного хлопця було госпіталізовано

Поліцейські встановлюють обставини травмування підлітка на залізниці. Увечері 29 травня неподалік залізничної станції в Станишівській громаді 15-річний хлопець зазнав ураження струмом та впав з висоти, додатково отримавши травми. Нині він перебуває в лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Житомирській області.

«Повідомлення про травмування неповнолітнього жителя Новогуйвинської громади надійшло до поліції близько 21:15. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Житомирського райуправління №1. Попередньо правоохоронці встановили, що підліток виліз на дах вагона вантажного потяга. Там він зазнав ураження струмом високої напруги та впав на землю», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хлопця було госпіталізовано, у нього діагностували термічні опіки та переломи.

Нині слідчі встановлюють обставини події в межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 128 КК України – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Поліцейські вкотре закликають підлітків та всіх прихильників «екстриму» не ризикувати власним життям заради гострих відчуттів чи популярності в соцмережах.

«Пам’ятайте, що контактна мережа залізниці перебуває під високою напругою, а ураження струмом може статися навіть без безпосереднього дотику до дротів. Додаткову небезпеку становлять падіння з висоти та зіткнення з інженерними спорудами під час руху потяга. Також правоохоронці звертаються до батьків: контролюйте дозвілля дітей, роз’яснюйте їм можливі ризики та регулярно нагадуйте правила безпечної поведінки!», – зазначають правоохоронці.

До слова, у Вінниці помер 14-річний підліток, якого 4 травня уразило струмом на даху електропотяга. Про смерть хлопця повідомила його мати у соцмережах.

Також у Солом’янському районі Києва трьох підлітків уразило струмом після того, як вони залізли на дах потяга. Один із них помер.

Напруження на фронті досягло максимуму. Міноборони підбило підсумки травня
На Житомирщині підліток отримав удар струмом на даху потяга
За місяць ДТЕК повернув світло майже 2 млн родин після ворожих атак
Росіяни вдарили по лікарні у Конотопі
Ворог змінює війська на півдні. Сили оборони попередили про загрозу літнього наступу
1 червня – річниця спецоперації СБУ «Павутина»: відео безпрецедентної атаки

