На Житомирщині підліток отримав удар струмом на даху потяга

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

15-річного хлопця було госпіталізовано

Поліцейські встановлюють обставини травмування підлітка на залізниці. Увечері 29 травня неподалік залізничної станції в Станишівській громаді 15-річний хлопець зазнав ураження струмом та впав з висоти, додатково отримавши травми. Нині він перебуває в лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Житомирській області.

«Повідомлення про травмування неповнолітнього жителя Новогуйвинської громади надійшло до поліції близько 21:15. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Житомирського райуправління №1. Попередньо правоохоронці встановили, що підліток виліз на дах вагона вантажного потяга. Там він зазнав ураження струмом високої напруги та впав на землю», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хлопця було госпіталізовано, у нього діагностували термічні опіки та переломи.

Нині слідчі встановлюють обставини події в межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 128 КК України – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Поліцейські вкотре закликають підлітків та всіх прихильників «екстриму» не ризикувати власним життям заради гострих відчуттів чи популярності в соцмережах.

«Пам’ятайте, що контактна мережа залізниці перебуває під високою напругою, а ураження струмом може статися навіть без безпосереднього дотику до дротів. Додаткову небезпеку становлять падіння з висоти та зіткнення з інженерними спорудами під час руху потяга. Також правоохоронці звертаються до батьків: контролюйте дозвілля дітей, роз’яснюйте їм можливі ризики та регулярно нагадуйте правила безпечної поведінки!», – зазначають правоохоронці.

До слова, у Вінниці помер 14-річний підліток, якого 4 травня уразило струмом на даху електропотяга. Про смерть хлопця повідомила його мати у соцмережах.

Також у Солом’янському районі Києва трьох підлітків уразило струмом після того, як вони залізли на дах потяга. Один із них помер.