Найнижчий темп наступу з 2023 року. Аналітики назвали площу, яку окупувала РФ у травні

Аналітики звертають увагу на зростання кількості штурмових дій у травні

Російська терористична армія у травні продемонстрували найнижчі темпи просування на фронті з жовтня 2023 року – періоду, коли Росія розпочала масштабну стратегічну наступальну кампанію на більшості напрямків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«Згідно з нашою мапою, за травень противник окупував всього 14 кв. км української території. Хоча варто розуміти, що в цілях безпеки ми показуємо просування Сил Оборони України із затримкою, тому без конкретики, але готові заявити, що це перший місяць за останні роки після «Контрнаступу 2023», коли приріст окупованої території для кацапів став від'ємним», – йдеться у повідомленні.

Аналітики звертають увагу на зростання кількості штурмових дій у травні – на 37,5%. Загальна кількість атак перевищила 7 тис. Водночас експерти зазначають, що різке збільшення інтенсивності наступальних дій окупантів не призвело до результату.

«Тенденція з інфільтраціями залишається, але суттєво виросла реакція Сил Оборони на проникнення противника – їм все складніше здійснити флаговтик чи накопичитися. На жаль, проблемною залишається ситуація в Костянтинівці і перспективи для міста далеко не найкращі», – додає DeepState.

Як повідомлялося, напруження на лінії фронту в останній місяць весни досягло максимальних показників. У травні було зафіксовано 7 008 бойових зіткнень, що свідчить про зростання інтенсивності дій ворога.

До слова, за минулу добу зафіксовано 276 бойових зіткнень. Противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинувши 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів-камікадзе та здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, із яких 55 обстрілів відбулися з реактивних систем залпового вогню.