Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

MamaRika застрягла із сином в Дубаї, де поскаржилася на відсутність ППО й укриттів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Співачка MamaRika поїхала із сином на відпочинок в Дубаї
фото: Іnstagram/mamarika_official

Вибухи наздогнали українську співачку під час відпустки в Дубаї 

Українська співачка MamaRika вийшла на зв’язок після того, як із сином опинилася в епіцентрі вибухів під час атаки Ірану. Співачка заявила, що застрягла із дитиною в Дубаї та не може повернутися в Україну. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артистки.

За словами співачки, вона вперше за три роки поїхала з сином на відпочинок за кордон, де їх також дістала війна. MamaRika поскаржилася, що в Дубаї немає укриттів та належного захисту неба, на відміну від України.

«Ми з сином застрягли в Дубай! Тут постійні обстріли, і майже немає укриттів. Привезла дитину вперше за 3 роки відпочити від вибухів, а вони наздогнали нас і тут. Вдома при всій ситуації почуваємося в рази безпечніше, бо впевнені в наших захисниках і ППО, а тут ми в чужій країні, і не розуміємо чого очікувати коли над головою постійно літає», – написала співачка.

Наразі повітряний простір ОАЄ закритий, де розташоване місто Дубай. Тому українка не може виїхати з країни та повернутися додому. «Найгірше що весь повітряний простір закритий, виїхати звідси просто неможливо, думаю ви і так це знаєте, бо всі новини про це гудять. Як тільки буде хоч якась інформація про можливе повернення нас додому, буду тримати в курсі!» – написала артистка.

MamaRika додала, що тепер у світі немає жодного безпечного місця: «На жаль цей світ зійшов з розуму, і немає жодного безпечного місця, де наші діти хоч на трохи можуть побути у тиші та спокої».

Нагадаємо, 28 лютого в Абу-Дабі та Дубаї, де перебуває MamaRika, пролунали гучні вибухи. Співачка заявляла, що війна наздогнала їх і там. Тим не менш, співачка заспокоїла прихильників та запевнила, що в них із сином все гаразд. 

Читайте також:

Теги: Ізраїль Іран війна співачка українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд визнав власника онлайн-казино Pin-Up Ігоря Зотька колаборантом. Проте він не сів за ґрати, а повертає мільйони, арештовані раніше
Джекпот колаборанта. Держава без бою віддала 122 млн грн Судові хроніки
20 лютого, 12:55
СБУ затримала ворожого агента, який «зливав» персональні дані воїнів Сил оборони
Працівник банку передавав росіянам персональні дані воїнів Сил оборони: що йому загрожує (фото)
9 лютого, 11:29
Генштаб підтвердив ураження районів зосередження операторів БпЛА
Генштаб підтвердив ураження районів зосередження операторів БпЛА
13 лютого, 15:21
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються
Сили оборони вразили центр виробництва FPV-дронів росіян
3 лютого, 11:28
Вперше Ігор Фотун став на захист України у 2015 році
Учасник АТО поліг під час оборони Маріуполя. Згадаймо Ігоря Фотуна
20 лютого, 09:00
Українська розвідка зафіксувала відключення Starlink у військах РФ
Після відключення Starlink окупанти втратили стабільний зв’язок – ГУР
17 лютого, 16:15
Сили оборони стримують спроби ворога охопити стратегічні міста
Росіяни намагаються оточити Покровськ і Мирноград – Сили оборони
26 лютого, 13:27
Під час атаки безпілотників СБУ на «Калейкіно» пролунало шість вибухів, після чого розпочалася масштабна пожежа
Атака на важливий вузол транспортування російської нафти: з'явилися подробиці
23 лютого, 15:49
Майже 2,5 тис годин кияни провели фактично «на паузі» через тривоги, спричинені ворожими атаками
Чотири роки під сиренами: скільки часу кияни провели в укриттях з початку війни
24 лютого, 06:30

Шоу-біз

MamaRika застрягла із сином в Дубаї, де поскаржилася на відсутність ППО й укриттів
MamaRika застрягла із сином в Дубаї, де поскаржилася на відсутність ППО й укриттів
У Джима Керрі є двійник? Мережа вибухнула обговореннями про нову зовнішність актора (фото)
У Джима Керрі є двійник? Мережа вибухнула обговореннями про нову зовнішність актора (фото)
Ірину Білик пограбували в Європі
Ірину Білик пограбували в Європі
Лобода показала, як ховалася від обстрілів у Дубаї
Лобода показала, як ховалася від обстрілів у Дубаї
Українська співачка опинилася в Дубаї під час гучних вибухів
Українська співачка опинилася в Дубаї під час гучних вибухів
Катерина Осадча зворушливо привітала найріднішу людину та показала рідкісні фото
Катерина Осадча зворушливо привітала найріднішу людину та показала рідкісні фото

Новини

МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Сьогодні, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua