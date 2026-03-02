MamaRika застрягла із сином в Дубаї, де поскаржилася на відсутність ППО й укриттів

Вибухи наздогнали українську співачку під час відпустки в Дубаї

Українська співачка MamaRika вийшла на зв’язок після того, як із сином опинилася в епіцентрі вибухів під час атаки Ірану. Співачка заявила, що застрягла із дитиною в Дубаї та не може повернутися в Україну. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артистки.

За словами співачки, вона вперше за три роки поїхала з сином на відпочинок за кордон, де їх також дістала війна. MamaRika поскаржилася, що в Дубаї немає укриттів та належного захисту неба, на відміну від України.

«Ми з сином застрягли в Дубай! Тут постійні обстріли, і майже немає укриттів. Привезла дитину вперше за 3 роки відпочити від вибухів, а вони наздогнали нас і тут. Вдома при всій ситуації почуваємося в рази безпечніше, бо впевнені в наших захисниках і ППО, а тут ми в чужій країні, і не розуміємо чого очікувати коли над головою постійно літає», – написала співачка.

Наразі повітряний простір ОАЄ закритий, де розташоване місто Дубай. Тому українка не може виїхати з країни та повернутися додому. «Найгірше що весь повітряний простір закритий, виїхати звідси просто неможливо, думаю ви і так це знаєте, бо всі новини про це гудять. Як тільки буде хоч якась інформація про можливе повернення нас додому, буду тримати в курсі!» – написала артистка.

MamaRika додала, що тепер у світі немає жодного безпечного місця: «На жаль цей світ зійшов з розуму, і немає жодного безпечного місця, де наші діти хоч на трохи можуть побути у тиші та спокої».

Нагадаємо, 28 лютого в Абу-Дабі та Дубаї, де перебуває MamaRika, пролунали гучні вибухи. Співачка заявляла, що війна наздогнала їх і там. Тим не менш, співачка заспокоїла прихильників та запевнила, що в них із сином все гаразд.