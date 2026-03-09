Головна Світ Політика
Трамп заявив, що вирішить разом з Ізраїлем, коли закінчиться війна з Іраном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: AP

Дональд Трамп зауважив, що прийме рішення про завершення війни в Ірані у слушний час 

Президент США Дональд Трамп підкреслив ключову роль Сполучених Штатів у визначенні термінів завершення воєнного конфлікту з Іраном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Трамп зазначив, що хоча прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу залучений до обговорення цього питання, остаточне рішення залишається за Білим домом. Трамп схарактеризував цей процес як частково взаємний, проте дав зрозуміти, що саме Вашингтон обере найбільш слушний момент для припинення бойових дій.

Відповідаючи на запитання щодо можливого продовження операції Ізраїлем в односторонньому порядку, американський лідер висловив сумнів у такій необхідності. На його думку, до того часу, як США вирішать зупинити свої удари, ситуація буде врегульована настільки, що потреба в подальших військових діях просто відпаде. Наразі обидві сторони підтримують тісний контакт, координуючи свої кроки, проте стратегічне лідерство у питанні фіналізації війни Трамп залишає виключно за своєю адміністрацією.

Як відомо, суботня атака Ізраїлю на 30 іранських паливних сховищ спричинила першу серйозну кризу у відносинах між Вашингтоном та Тель-Авівом з початку воєнної операції. За даними видання Axios, реакція американської сторони на масштаби руйнувань була вкрай різкою, а один із посадовців охарактеризував її питанням: «Якого біса?». Хоча ізраїльська армія заздалегідь попередила союзника про плани нанесення ударів, у Білому домі були впевнені, що атака матиме обмежений характер, і виявилися абсолютно не готовими до її реальних масштабів.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю розпочала нову хвилю повітряних ударів по іранській столиці, під час яких серія потужних вибухів пролунала у східних, південних та північно-західних районах міста. 

За даними іранських державних медіа, спільною ціллю ізраїльських сил став нафтопереробний завод та резервуари нафтових сховищ біля Тегерану. На тлі ескалації адміністрація Трампа, оминаючи Конгрес через надзвичайний стан, терміново передала Ізраїлю 12 000 авіабомб для продовження військових операцій проти Ірану.

