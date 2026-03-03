Головна Країна Політика
Зеленський пояснив, за якої умови США готові підписати гарантії безпеки для України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський пояснив, за якої умови США готові підписати гарантії безпеки для України
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Президент: Ми залишаємося на позиції 20-пунктного плану і питання контролю над територіями

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США готові підписати гарантії безпеки для України лише в контексті угоди з росіянами. Про це він зауважив інтерв'ю Corriere Della Serra, передає «Главком».

«Ми маємо гарантії безпеки від американців, але вони хочуть підписати їх лише в контексті угоди з росіянами. Я не згоден з цим, але так воно є. Ми також маємо готовий протокол з європейцями, але він теж не підписаний. Є угоди про наше відновлення, але вони можуть бути реалізовані лише після встановлення миру. Але цього недостатньо. Ми залишаємося на позиції 20-пунктного плану і питання контролю над територіями», – зазначив президент.

Зеленський додав: «Американці думають про обмін територіями, росіяни хочуть нашого відходу. Обмін не в наших інтересах, крім того, Москві потрібно багато сил, щоб контролювати території, які ми залишили: вони знають, що ми хотіли б повернути те, що вони у нас відібрали. Чому ми повинні обмінювати нашу територію на іншу, яка є частиною нашої батьківщини?».

До слова, загострення на Близькому Сході поки не дозволяє точно сказати, чи відбудеться запланована зустріч між Україною, РФ та США в Абу-Дабі. Як заявив президент України Володимир Зеленський, оновленої інформації щодо місця проведення переговорів наразі немає.

Зауважимо, що тристороння зустріч між Україною, США, РФ планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня.

