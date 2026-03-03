Зеленський пояснив, за якої умови США готові підписати гарантії безпеки для України

Президент: Ми залишаємося на позиції 20-пунктного плану і питання контролю над територіями

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США готові підписати гарантії безпеки для України лише в контексті угоди з росіянами. Про це він зауважив інтерв'ю Corriere Della Serra, передає «Главком».

«Ми маємо гарантії безпеки від американців, але вони хочуть підписати їх лише в контексті угоди з росіянами. Я не згоден з цим, але так воно є. Ми також маємо готовий протокол з європейцями, але він теж не підписаний. Є угоди про наше відновлення, але вони можуть бути реалізовані лише після встановлення миру. Але цього недостатньо. Ми залишаємося на позиції 20-пунктного плану і питання контролю над територіями», – зазначив президент.

Зеленський додав: «Американці думають про обмін територіями, росіяни хочуть нашого відходу. Обмін не в наших інтересах, крім того, Москві потрібно багато сил, щоб контролювати території, які ми залишили: вони знають, що ми хотіли б повернути те, що вони у нас відібрали. Чому ми повинні обмінювати нашу територію на іншу, яка є частиною нашої батьківщини?».

До слова, загострення на Близькому Сході поки не дозволяє точно сказати, чи відбудеться запланована зустріч між Україною, РФ та США в Абу-Дабі. Як заявив президент України Володимир Зеленський, оновленої інформації щодо місця проведення переговорів наразі немає.

Зауважимо, що тристороння зустріч між Україною, США, РФ планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня.