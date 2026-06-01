Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2026 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2026 року
Нині триває 1559-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора на Покровському напрямку

За минулу добу зафіксовано 276 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 1 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

Противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинувши 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів-камікадзе та здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися з реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три пункти управління та чотири райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося вісім бойових зіткнень. Ворог здійснив 80 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири обстріли - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2026 року фото 2

Противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Лимана, Ветеринарного, Колодязного, Синельникового та Стариці.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2026 року фото 3

Наші захисники зупинили три ворожі атаки в районах Шийківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2026 року фото 4

Українські воїни відбили одинадцять спроб загарбників просунутися неподалік Копанок, Новомиколаївки, Діброви, Ставків, Дробишевого, Лимана та Озерного.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися в районах Кривої Луки, Калеників, Никифорівки та Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2026 року фото 6

Наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Тихонівка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2026 року фото 7

Наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора в районах Вільного, Дорожнього, Білицького, Родинського, Олександрівки, Гришиного, Шевченка, Молодецького, Новопавлівки, Новоолександрівки, Сергіївки, Котлиного та Удачного.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2026 року фото 8

Противник два рази атакував у районах населених пунктів Товсте та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2026 року фото 9

Відбулося 43 атаки окупантів у районах Залізничного, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Чарівного, Верхньої Терси, Рибного, Цвіткового, Новоселівки та Варварівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2026 року фото 10

Ворог десять разів намагався вклинитися в оборону поблизу Щербаків, Білогір’я, Нестерянки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2026 року фото 11

Українські підрозділи зупинили одну ворожу атаку в бік Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1559-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: авіація війна Генштаб військові втрати ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 2 травня
Лінія фронту станом на 2 травня 2026. Зведення Генштабу
2 травня, 22:29
4 березня 2022 року Максим Гоголь пішов добровольцем захищати Україну
Поліг під час оборони Сіверська. Згадаймо Максима Гоголя
21 травня, 09:00
Структурний дефіцит кадрів у Росії сягнув 2,7 млн осіб
Афганістан готовий відправити заробітчан до Росії
15 травня, 23:00
Нині триває 1548-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 21 травня 2026 року
21 травня, 08:14
Юрій Орлов був гравцем клубу КФК
Внаслідок російського обстрілу загинув український флорболіст
14 травня, 15:49
Українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника
Генштаб відзвітував про ураження важливих об’єктів окупантів
22 травня, 17:10
Росія знову застосувала свою нову балістичну систему середньої дальності проти мирного міста на Київщині
«Реально неадеквати»: Зеленський підтвердив атаку «Орєшніка» на Білу Церкву
24 травня, 10:40
Ситуація на фронті 25 травня
Лінія фронту станом на 25 травня 2026. Зведення Генштабу
25 травня, 22:20
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 960 танків
Втрати ворога станом на 30 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
30 травня, 07:01

Події в Україні

Нічна атака РФ: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Нічна атака РФ: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Рятувальники показали кадри з наслідками атаки на Харківщину (фото)
Рятувальники показали кадри з наслідками атаки на Харківщину (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2026 року
Втрати ворога станом на 1 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 1 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 1 червня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 1 червня 2026

Новини

«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22
Україна переможе у війні проти Росії, на це є причини – Ахметов
Сьогодні, 08:52
Ворог почав фарбувати техніку «під зебру». Аналітики пояснили задум (фото)
Сьогодні, 08:07
Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Вчора, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
30 травня, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
30 травня, 16:30

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua