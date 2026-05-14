Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Внаслідок російського обстрілу загинув український флорболіст

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Внаслідок російського обстрілу загинув український флорболіст
Юрій Орлов був гравцем клубу КФК
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Юрій Орлов залишив вагомий слід в українському флорболі

Український флорболіст Юрій Орлов загинув внаслідок обстрілу російських військ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українську федерацію флорболу.

«Українська федерація флорболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всій флорбольній спільноті у зв’язку з трагічною загибеллю Юрія Орлова – гравця клубу КФК (1996–2026). З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть Юрія внаслідок обстрілу російських військ», – йдеться у дописі.

Федерація зазначила, що Юрій був людиною, яка жила флорболом, віддавала всі сили розвитку команди та залишила вагомий слід в українському флорболі.

«Його відданість справі, професіоналізм та людяність назавжди залишаться у пам’яті всіх, хто мав честь його знати. Світла пам’ять про Юрія назавжди залишиться в серцях української флорбольної спільноти», – зазначила Українська федерацію флорболу.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони. 

Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля.

Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію. 

Теги: війна росія смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Вінниччині під час повітряної тривоги пролунав вибух
На Вінниччині під час повітряної тривоги пролунав вибух
15 квiтня, 18:47
Як зазначив Зеленський, керівництво Білорусі отримало повідомлення про готовність України захищати свою землю
Білорусь будує дороги на кордоні з Україною та готує артпозиції. Зеленський назвав ціль
17 квiтня, 19:55
З моменту відновлення спеціальних перевірок (жовтень 2023 року) НАЗК опрацювало понад 44,1 тис. запитів
Торік майже 300 осіб провалили спецперевірку декларацій через брехню
20 квiтня, 14:29
Трагедія сталася на власному подвір'ї родини у селі Галина Воля Ковельського району
На Волині батько автівкою переїхав на смерть малолітнього сина
23 квiтня, 18:37
Українська влада пов’язує експорт озброєння з політичними домовленостями з країнами регіону
Українські дронарі отримали запит на захист суден в Ормузькій протоці
29 квiтня, 11:42
Нині триває 1527-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 30 квітня 2026 року
30 квiтня, 08:19
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч 3 травня
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч 3 травня
3 травня, 05:57
Активність військових зростає, але передумов для вторгнення наразі немає
Білорусь знову активізувалася? Україна зафіксувала зміни біля кордону
4 травня, 18:41
На місцях влучань працюють рятувальники та психологи ДСНС
Удар по Київщині: з'явилися фото наслідків
Сьогодні, 07:36

Новини

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 назвала склад на сезон 2026
Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 назвала склад на сезон 2026
Амосов піднявся у топ-10 рейтингу UFC після перемоги над Альваресом
Амосов піднявся у топ-10 рейтингу UFC після перемоги над Альваресом
«Найвеличніша перемога в історії боксу». Ексчемпіон світу оцінив можливу поразку Усика від Верховена
«Найвеличніша перемога в історії боксу». Ексчемпіон світу оцінив можливу поразку Усика від Верховена
Скандальний боєць ММА з США збирається провести бій в окупованому Маріуполі
Скандальний боєць ММА з США збирається провести бій в окупованому Маріуполі
Внаслідок російського обстрілу загинув український флорболіст
Внаслідок російського обстрілу загинув український флорболіст
«Олександрія» має шанс врятуватися від прямого вильоту з Прем'єр-ліги – джерело
«Олександрія» має шанс врятуватися від прямого вильоту з Прем'єр-ліги – джерело

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua