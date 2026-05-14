Внаслідок російського обстрілу загинув український флорболіст

Юрій Орлов залишив вагомий слід в українському флорболі

Український флорболіст Юрій Орлов загинув внаслідок обстрілу російських військ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українську федерацію флорболу.

«Українська федерація флорболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всій флорбольній спільноті у зв’язку з трагічною загибеллю Юрія Орлова – гравця клубу КФК (1996–2026). З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть Юрія внаслідок обстрілу російських військ», – йдеться у дописі.

Федерація зазначила, що Юрій був людиною, яка жила флорболом, віддавала всі сили розвитку команди та залишила вагомий слід в українському флорболі.

«Його відданість справі, професіоналізм та людяність назавжди залишаться у пам’яті всіх, хто мав честь його знати. Світла пам’ять про Юрія назавжди залишиться в серцях української флорбольної спільноти», – зазначила Українська федерацію флорболу.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони.

Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля.

Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію.