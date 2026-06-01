Нічна атака РФ: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

У селищі Ріпки на Чернігівщині через нічну атаку пошкоджено приватне домогосподарство

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 18 локаціях

У ніч на 1 червня росіяни атакували Україну 265 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», дронами-імітаторами типу «Пародія» та безпілотниками інших типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 228 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях. «Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», – додали у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня російські окупанти атакували безпілотниками Харків та передмістя. Унаслідок ворожого обстрілу є постраждалі. Кадри з наслідками показали рятувальники.

До слова, унаслідок атаки ворожих безпілотників на Одесу в ніч проти 1 червня постраждали п'ятеро людей, двох з них – госпіталізували.