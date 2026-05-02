Лінія фронту станом на 2 травня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Ситуація на фронті 2 травня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 47 авіаційних ударів – скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, задіяв для ураження 5360 дронів–камікадзе та здійснив 2266 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

2 травня станом на 22:00 відбулося 116 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 54 окупанти та 24 – поранено, знищено 11 одиниць автомобільної техніки та артилерійську систему противника. Також ушкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, 90 укриттів противника та три артилерійських систем. Знищено або подавлено 239 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог здійснив 82 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з них – із РСЗВ. Зафіксовано дві ворожі штурмові дії.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районі Стариці та в бік Лиману, Ізбицького, Охрімівки.

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував один раз у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали п’ять штурмів окупантів в бік населених пунктів Дробишеве та Лиман.

На Слов’янському напрямку

Противник двічі атакував в районі Закітного та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Окупанти двічі атакували в бік Малинівки та в районі Бондарного.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та в бік Золотого Колодязя. Три атаки тривають.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Покровськ, Котлине, Муравка, Молодецьке.

На Олександрівському напрямку

Окупанти чотири рази атакували в бік Олександрограда, Злагоди та в районі Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 14 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Залізничне, Святопетрівка, Староукраїнка, Чарівне, Гірке, Цвіткове, Мирне та Варварівка. Одна з цих атак триває.

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі атакував в бік в районі Степового та Приморського.

Нагадаємо, триває 1529-й день повномасштабної війни в Україні.

21 квiтня, 13:06
