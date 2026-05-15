Афганістан готовий відправити заробітчан до Росії

Афганський міністр назвав єдину перешкоду для трудової міграції до РФ

Афганістан веде переговори з Росією про відправлення трудових мігрантів – на тлі безпрецедентної нестачі робочої сили, яку загострили війна проти України, мобілізація та масова еміграція росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ та дані Служби зовнішньої розвідки України.



Міністр торгівлі та промисловості Афганістану Нуріддін Азізі заявив, що Кабул і Москва зацікавлені в розширенні економічної співпраці, зокрема у сфері трудової міграції. За його словами, головною перешкодою залишається мовний бар'єр.

«Єдина перешкода, яка існує, – це питання, пов'язані з мовою», – зазначив Азізі. Він додав, що над вирішенням проблеми вже працює спільна комісія.

Рекордний дефіцит кадрів

Між тим російська економіка дедалі гостріше відчуває нестачу працівників. Наприкінці квітня голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ринок праці РФ «ще ніколи в сучасній історії не зазнавав такого дефіциту робочої сили».

За даними Служби зовнішньої розвідки України, наприкінці 2025 року структурний дефіцит кадрів у Росії сягнув 2,7 млн осіб. Найбільше бракує працівників у:

логістиці;

будівництві;

торгівлі;

промисловості;

транспортній сфері.

Причинами кризи СЗРУ називає втрати на фронті, мобілізацію, демографічний спад і масову еміграцію. У 2026 році Москва збільшила квоту на залучення робітників із візових країн до 279 тис. осіб – максимум за кілька десятиліть.

Мігрантів заохочують іти на фронт

Паралельно Росія посилює контроль над іноземними працівниками: Державна дума розглядає законопроєкт про підвищення державних мит у міграційній сфері та нові фінансові вимоги до мігрантів. Окремі пільги пропонують тим, хто підпише контракт із міністерством оборони РФ.

СЗРУ раніше повідомляла, що Росія почала активно залучати дешеву робочу силу з економічно вразливих країн – зокрема з Індії та Афганістану. Розвідка також фіксувала випадки експлуатації іноземців та їх вербування для роботи на підприємствах, пов'язаних із виробництвом дронів і військової техніки.



Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Росія залучає афганців через «Талібан» для «відновлення» окупованих територій – зокрема, планується направляти їх на тимчасово окупований Донбас. Ця співпраця стала можливою після того, як Верховний суд Росії у квітні 2025 року виключив «Талібан» зі списку терористичних організацій.

До слова, за даними Центробанку Росії, рекордний дефіцит кадрів фіксується в країні ще з третього кварталу 2024 року – і тенденція лише поглиблюється.