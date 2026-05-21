Карта бойових дій в Україні станом на 21 травня 2026 року

Нині триває 1548-й день повномасштабної війни
Найбільша активність окупантів фіксується на Покровському та Гуляйпільському напрямках

За минулу добу зафіксовано 233 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 98 авіаційних ударів, скинувши 325 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8902 дронів-камікадзе та здійснив 3047 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 75 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Пустогород та Товстодубове Сумської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили противника та одну артилерійську систему ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулось шість боєзіткнень, агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням семи КАБів, здійснив 73 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів у бік Ізбицького та в районах Стариці й Лиману.

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував сім разів в бік населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Глушківка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку

Противник 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Озерне, Ставки, Лиман, Ямпіль.

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував п’ять разів у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку

Ворог здійснював одну штурмову дію в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти провели 27 атак у бік Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Плещіївки, Торецького, Новопавлівки, Софіївки, Вільного, Білицького та Кучерів Яру.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Новоолександрівка, Покровськ, Затишок, Никанорівка, Шевченко, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував п’ять разів у районах населених пунктів Олександроград, Іванівка та Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 29 атак у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки, Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Оленокостянтинівка, Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ.

Нагадаємо, триває 1548-й день повномасштабної війни в Україні.

