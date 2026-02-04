Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2026 року
Нині триває 1442-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників

За минулу добу відбулося 153 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів із застосуванням 72 ракет, 38 авіаційних ударів, скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7887 дронів-камікадзе та здійснили 3911 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 46 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Долина, Зелена Долина Дніпропетровської області; Косівцеве, Єгорівка, Лугівське, Верхня Терса, Любецьке Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу противника, дев’ять засобів ворожих РВіА, один засіб ППО та чотири пункти управління.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2026 року фото 1

Минулої доби наші захисники відбили дві атаки, противник здійснив шість авіаударів із застосуванням 12 КАБ, 106 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, три з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2026 року фото 2

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка і Мар’їне.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2026 року фото 3

Учора відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населених пунктів Курилівка, Петропавлівка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2026 року фото 4

Ворог атакував сім раз, намагаючись просунутися вперед у районах Зарічного, Ставків, Лиману та у бік Дробишевого.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2026 року фото 5

Українські оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Свято-Покровського, Платонівки, Рай-Олександрівки та Дронівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2026 року фото 6

Противник атакував в районі Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2026 року фото 7

Ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Іванопілля, Софіївка, Новопавлівка та Плещіївка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2026 року фото 8

Захисники зупинили 35 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Новий Донбас, Покровськ, Світле, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Мирноград, Софіївка та у бік Іванівки, Ганнівки й Родинського.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2026 року фото 9

Ворог тричі атакував наші позиції в районах Андріївки-Клевцового та Іванівки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2026 року фото 10

Противник наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1442-й день повномасштабної війни в Україні.

