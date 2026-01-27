Головна Країна Суспільство
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Івана Семенюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Іванові Семенюку назавжди 28 років
колаж: glavcom.ua

Семенюк захоплювався спортом, зокрема футболом – грав у складі команди з Гощі

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Семенюка.

28-річний старший солдат Іван Семенюк загинув 20 січня 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Іван Семенюк народився 21 травня 1997 року в селі Бичаль Рівненського району. Закінчив місцеву школу, згодом навчався у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті та Рівненському державному гуманітарному університеті, де здобув фах учителя фізичного виховання та тренера.

Після навчання працював на меблевій фабриці у Рівному. Захоплювався спортом, зокрема футболом – грав у складі команди з Гощі. У травні 2024 року Івана Семенюка мобілізували до Збройних сил України.

У травні 2024 року Івана Семенюка мобілізували до Збройних сил України
фото: Рівненська міська рада

«Він жив мріями, будував плани на майбутнє, але війна обірвала його шлях. Перебуваючи на службі, завжди поспішав додому – до родини, яку безмежно любив. Світлий, добрий, чесний та працьовитий, вірний своєму слову й обіцянці, Іван завжди виконував задумане. Саме таким у пам’яті рідних та близьких навічно залишиться наш Герой», – розповіла дружина захисника.

28-річний старший солдат Іван Семенюк загинув 20 січня 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Траурний портрет Івана Семенюка
фото: Рівненська міська рада
Прощання з Іваном Семенюком
фото: Рівненська міська рада

Поховали Івана Семенюка 25 січня  на кладовищі селища Гоща.

У воїна залишилися дружина, двоє синів, мама та двоє братів.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

