Зеленський попередив про загрозу масованого удару РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський попередив про загрозу масованого удару РФ
Зеленський повідомив інформацію від розвідки
фото: скриншот з відео

Президент звернувся до українців: Бережіть, будь ласка, себе

Президент України Володимир Зеленський попередив, що російська терористична армія готує новий масований удар. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«І обов’язково, будь ласка, звертайте увагу на повітряну тривогу. Є інформація від розвідки: росіяни готують новий масований удар. Дрони для виснаження ППО й ракети. Хочуть скористатися холодом. Найближчими днями цей удар може відбутися. Бережіть, будь ласка, себе. Бережіть Україну. І допомагайте тим, кому найскладніше і хто потребує підтримки. Разом усе подолаємо», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Російська Федерація модифікує ударні безпілотники. На початку 2026 року армія РФ вперше застосувала для атаки на Україну новий варіант дрона «Герань» – «Герань-5». 

війна Володимир Зеленський

