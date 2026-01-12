Зеленський попередив про загрозу масованого удару РФ
Президент звернувся до українців: Бережіть, будь ласка, себе
Президент України Володимир Зеленський попередив, що російська терористична армія готує новий масований удар. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.
«І обов’язково, будь ласка, звертайте увагу на повітряну тривогу. Є інформація від розвідки: росіяни готують новий масований удар. Дрони для виснаження ППО й ракети. Хочуть скористатися холодом. Найближчими днями цей удар може відбутися. Бережіть, будь ласка, себе. Бережіть Україну. І допомагайте тим, кому найскладніше і хто потребує підтримки. Разом усе подолаємо», – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, Російська Федерація модифікує ударні безпілотники. На початку 2026 року армія РФ вперше застосувала для атаки на Україну новий варіант дрона «Герань» – «Герань-5».
Коментарі — 0