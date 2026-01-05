Окупанти атакували енергооб’єкти у кількох регіонах: де знеструмлені споживачі

Головна Країна Події в Україні
Наталія Порощук
Наталія Порощук
Сьогодні у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання світла
Аварійно-відновлювальні роботи почалися скрізь, де це дозволяють безпекові умови

Уночі ворог завдав ракетних і дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Харківській і Чернігівській областях. Також повністю знеструмлене м. Славутич, яке адміністративно є частиною Київщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Аварійно-відновлювальні роботи почалися скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Також триває відновлення пошкодженого раніше ворогом обладнання в інших регіонах», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему – сьогодні у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання світла: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

«Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 5 січня, станом на 9:30, його рівень був на 1,3% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причина – зниження температури повітря у більшості регіонів, порівняно з кінцем минулого тижня», – наголошує «Укренерго».

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Теги: Укренерго війна

