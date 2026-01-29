Не так якість, як кількість. Командир Б-12 пояснив, у чому росіяни попереду в дронах

Єгор Соболєв: «Війна дронів на 90% придумана українцями, росіяни просто копіюють і масштабують»

Росіяни копіюють доктрину війни дронів, яку придумала Україна. Проте разом із цим ворог збільшує кількість дронів, що є їхньою перевагою. Про це розповів командир загону безпілотних систем 12-го окремого центру спеціального призначення та екснардеп Єгор Соболєв в інтерв’ю «Главкому».

Комбат Єгор Соболєв розповів, що росіяни працюють над тим, аби їхні дрони могли краще ухилятися від українських перехоплювачів. «Війна дронів на 90% придумана українцями, росіяни просто копіюють і масштабують. Водночас вони постійно намагаються рухатися вперед у технологіях: нарощують швидкість, покращують навігацію – щоб їхні дрони краще ухилялися від наших перехоплювачів, щоб їх було гірше видно в радари, щоб вони могли обмінюватися між собою даними в процесі бою. Вони пробують навіть контратакувати пілотовані гелікоптери армійської авіації, що полюють за «шахедами», – розповів Єгор Соболєв.

Однак військовий пояснює, що проблема полягає не в тому, що Росія удосконалює свої дрони та їхні технічні характеристики. Питання в кількості дронів, саме це є викликом для ЗСУ. «Росіяни відмовляються від дороговартісних проєктів, наприклад, з вдосконалення авіаносця, а інвестують мільярди доларів у збільшення виробництва дронів. Головнокомандувач Збройних Сил Сирський нещодавно озвучував, що росіяни намагаються вийти на спроможність 1000 дронів для щоденних атак на Україну», – зазначив комбат.

До того ж існують виклики й для ППО, які не справляють із надмірною кількістю дронів. «Система протиповітряної оборони, яка традиційно була зорієнтована на протидію ракетам і пілотованим літакам (яких не так і багато застосовують для атак), не справляється з роями великих «мопедів», які летять розбивати нашу енергетику та інфраструктуру», – сказав Соболєв.

Також Єгор Соболєв прокоментував, чи реально збудувати «паркан» із дронів-перехоплювачів біля кордонів із Росією. «Треба створити систему раннього виявлення «Шахедів» за допомогою дуже різних сенсорів... Ця інформація має якомога швидше оброблятися і передаватися підрозділам, які стоять кількома ешелонами, щоб відбивати повітряні атаки. Також зброя для боротьби з ударними БпЛА має постійно вдосконалюватися. Якщо орки модернізують «Шахеди», то «антишахеди» повинні модернізуватися зі ще більшою швидкістю. Слава Богу, цим в Україні займається вже не один виробник, тому можна очікувати на прогрес», – пояснив військовослужбовець.

Також Єгор Соболєв розповів, що українські військові використовують на фронті дрони власного виробництва та пояснив, чому безпілотні підрозділи вимушені самі розробляти дрони. За його словами, дрони українського виробництва мають переваги через кращі ТТХ (тактико-технічні характеристики).