Непридатні для фронту. Україна відмовилася від німецьких дронів Helsing – Bloomberg



Дрони Helsing постраждали від глушіння РЕБ поблизу фронту







Україна відкладає додаткові замовлення на ударні дрони від Helsing, найдорожчого стартапу в галузі оборонних технологій в Європі, після того, як системи озброєння компанії зіткнулися з проблемами під час бойових випробувань на передовій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Флагманський ударний безпілотник HX-2 мав проблеми зі зльотом під час випробувань. Модель, яка мала включати компоненти штучного інтелекту, призначені для допомоги в управлінні без пілота, не мала деяких із цих інструментів.

Дрони Helsing постраждали від глушіння РЕБ поблизу фронту, що неодноразово переривало зв'язок з операторами. Ці невдачі підірвали попит на дрони, які оплачуються німецькими військовими. Німеччина не планує подальших замовлень, доки Україна не виявить зацікавленості.

Компанія Helsing відкинула критику військових. «Рівень успішності перших польотів, який був офіційно задокументований, є обнадійливим», – заявила компанія, додавши, що ще зарано робити висновки про ефективність дронів на передовій в Україні.

До слова, Міноборони України запустило в ЗСУ автоматизований розподіл безпілотних систем між військовими частинами.