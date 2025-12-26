На підступах до Покровська ЗСУ вперше знищили новий російський «Улан-2»

ЗСУ випередили окупантів і ліквідували нову російську техніку

Українські військові знищили новий всюдихід «Улан-2» на логістичних маршрутах російських військ під Покровськом. Це перший випадок ліквідації цієї моделі на фронті. Про це повідомила пресслужба 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Йдеться про повнопривідний автомобіль, створений на базі цивільного комерційного шасі «Соболь 4х4».

Про початок «масового» постачання автомобілів «Улан-2» на фронт російська сторона заявляла ще восени цього року.

Декілька таких машин українські оператори безпілотників виявили на логістичних маршрутах окупантів у зоні відповідальності підрозділів 7-го корпусу ДШВ.

«Днями кілька таких «вєздєходів» виявили дронарі у смузі відповідальності підрозділів 7 корпусу ШР ДШВ на логістичних маршрутах окупантів. Кажуть, це окупанти везли «подарунки» для своїх асвабадітєлєй під Новий рік. Та наші військові випередили їх та вручили свої – без послуги повернення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 19 грудня Сили оборони України уразили військовий корабель РФ проєкту 22460 «Охотнік». Він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів влучили у цей корабель. Ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюються.

Як повідомлялося раніше, далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки уразили вже третю за останні тижні нафтовидобувну платформу росіян на шельфі Каспійського моря, яка належить компанії «Лукойл».