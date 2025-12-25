Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Чоловік, що торік втратив родину через обстріл, знову залишився без житла після удару РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Чоловік, що торік втратив родину через обстріл, знову залишився без житла після удару РФ
Один із безпілотників ударив по будинку Сергія Гайдаржи
фото: wecan

Безпілотник знову вдарив по житлу чоловіка, але минулося без жертв

Під час російського обстрілу Одеси 13 грудня один із безпілотників влучив у будинок Сергія Гайдаржи – чоловіка, чия дружина та чотиримісячний син загинули в березні 2024 року внаслідок удару по багатоповерхівці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kyiv Independent.

Безпілотник знову вдарив по житлу чоловіка, але минулося без жертв. Він зазначив, що будинок можна відбудувати, «але життя – його вже ніколи не повернеш».

Відомо, що в ніч проти 2 березня 2024 року російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «шахед» із акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку.

Унаслідок цього загинули чотиримісячний хлопчик Тимофій та його мати Анна Гайдаржи – дочка Миколи Сідака, пастора Одеської Пересипської церкви. Чоловік Анни Сергій та дочка дивом залишилися цілими, вони були в сусідній кімнаті.

Згодом одесит Сергій Гайдаржи, який втратив дружину і маленького сина під час російської атаки, зустрівся зі спікером Конгресу Майком Джонсоном. Він особисто розповів конгресмену Майку Джонсону трагічну історію його сім'ї.

Теги: війна Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

АЕС України працюють на зниженій потужності через удари по енергетиці
Масована атака РФ змусила українські АЕС зменшити потужність
23 грудня, 12:37
Уражено військовий корабель РФ проєкту 22460 «Охотнік»
Сили оборони знищили військовий корабель РФ
20 грудня, 08:58
Олександр Хоменко провів на позиціях 76 днів
«До смерті ставтеся з повагою». Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, розказав, як воїни долають страх
17 грудня, 17:16
Володимир Зеленський назвав головні умови для проведення виборів в Україні
«Є дві важливі речі». Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні
11 грудня, 18:00
Трамп настільки розчарований відсутністю прогресу в мирних переговорах, що може вийти з них
Трамп заявив, що Україна програє війну з Росією, але є нюанс: пояснення CNN
11 грудня, 01:13
Катерина Тарнавська з ведмедиком, якого їй подарували учні
105-річна полтавка розповіла про своє життя
7 грудня, 19:15
Рятувальники ліквідували всі загоряння
Атака на Новгород-Сіверський: загинув чоловік, поранено поліцейську (фото)
7 грудня, 09:44
У ніч проти 30 листопада РФ атакувала багатоповерхівку у Вишгороді
Атака на Вишгород: загинув співробітник компанії, що виробляє ракети «Фламінго»
1 грудня, 11:33
В одному з районів Чебоксар виникла пожежа і сильне задимлення
Атака на Чебоксари: аеропорт призупинив роботу (відео)
26 листопада, 06:48

Новини

Чоловік, що торік втратив родину через обстріл, знову залишився без житла після удару РФ
Чоловік, що торік втратив родину через обстріл, знову залишився без житла після удару РФ
РФ вдарила по Одещині: є загибла та постраждалі (фото)
РФ вдарила по Одещині: є загибла та постраждалі (фото)
В Одесі 25 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
В Одесі 25 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
На Одещині у фотопастку екологів потрапив незвичайний та рідкісний птах (фото)
На Одещині у фотопастку екологів потрапив незвичайний та рідкісний птах (фото)
Порт «Південний» відновив роботу після обстрілу
Порт «Південний» відновив роботу після обстрілу
Росія атакувала Одесу дронами: пошкоджено припортову інфраструктуру
Росія атакувала Одесу дронами: пошкоджено припортову інфраструктуру

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua