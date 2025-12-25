Чоловік, що торік втратив родину через обстріл, знову залишився без житла після удару РФ
Безпілотник знову вдарив по житлу чоловіка, але минулося без жертв
Під час російського обстрілу Одеси 13 грудня один із безпілотників влучив у будинок Сергія Гайдаржи – чоловіка, чия дружина та чотиримісячний син загинули в березні 2024 року внаслідок удару по багатоповерхівці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kyiv Independent.
Безпілотник знову вдарив по житлу чоловіка, але минулося без жертв. Він зазначив, що будинок можна відбудувати, «але життя – його вже ніколи не повернеш».
Відомо, що в ніч проти 2 березня 2024 року російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «шахед» із акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку.
Унаслідок цього загинули чотиримісячний хлопчик Тимофій та його мати Анна Гайдаржи – дочка Миколи Сідака, пастора Одеської Пересипської церкви. Чоловік Анни Сергій та дочка дивом залишилися цілими, вони були в сусідній кімнаті.
Згодом одесит Сергій Гайдаржи, який втратив дружину і маленького сина під час російської атаки, зустрівся зі спікером Конгресу Майком Джонсоном. Він особисто розповів конгресмену Майку Джонсону трагічну історію його сім'ї.
