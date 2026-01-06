Карта бойових дій в Україні станом на 6 січня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував позиції захисників

За минулу добу відбулося 191 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 194 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3808 обстрілів, зокрема 101 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6864 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, населені пункти Залізничне, Різдвянка, Тернувате, Воздвиженка, Таврійське Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження ворога, два пункти управління, один зенітно-ракетний комплекс «Тор», два пункти управління БпЛА, чотири гармати та ще два інших важливих об’єкти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник завдав п’ять авіаударів, скинувши 15 авіабомб, здійснив 94 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема три із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник п’ять разів атакував позиції українських захисників в районах Вовчанська, Приліпки та в бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог тричі атакував позиції наших захисників в бік Петропавлівки, Курилівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Надії, Зарічного та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки й Лиман.

На Слов’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників поблизу Свято-Покровського, Пазеного, Закітного.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Іванопілля, Костянтинівки, Берестка й Софіївки.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Сухецьке, Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Гришине, Іванівка.

На Олександрівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Вишневе, Злагода, Січневе, Олександроград, Соснівка та у напрямку Іванівки.

На Придніпровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог двічі невдало атакував позиції українських захисників.

Нагадаємо, триває 1413-й день повномасштабної війни в Україні.