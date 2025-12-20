Кредитне рабство: у Донецьку окупанти примушують боржників іти на фронт

Боржників у Донецьку цілеспрямовано ставлять перед вибором: або фінансове крах, або участь у бойових діях

У тимчасово окупованому Донецьку фінансова скрута стала новим інструментом мобілізації. Виконавчі служби пропонують місцевим мешканцям, які мають значні заборгованості, «альтернативний» варіант погашення – підписання контракту з міністерством оборони РФ. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Повідомляється, що боржників цілеспрямовано ставлять перед вибором: або фінансове крах, або участь у бойових діях. Обіцянка списання кредитів, штрафів та пені подається як найшвидший шлях розв'язання проблем, хоча фактично це є прихованим ультиматумом для людей у безвихідному становищі.

За допомогою цієї схеми окупаційна адміністрація реалізує подвійну мету. З одного боку, вони звітують про поповнення армійських лав, а з іншого – штучно знижують соціальне незадоволення через неможливість населення виплачувати борги. Таким чином, мешканців окупованих територій фактично перетворюють на «борговий ресурс» для війни.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій території Херсонської області російська окупаційна адміністрація розпочала кампанію з так званого «прикріплення» місцевих жителів до поліклінік за російськими полісами обов'язкового медичного страхування (ОМС РФ). Хоча офіційно це називається «впорядкуванням медичного обслуговування», насправді окупанти створюють повний реєстр населення для фіксації адрес, контролю переміщення та обліку.

Відомо, що окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби».