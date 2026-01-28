Головна Новини
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Танкерів РФ без документів позбавили права проходу через Балтику
Танкери без належних документів або з подвійними прапорами визнаватимуть судами без державної належності

Чотирнадцять європейських держав оголосили про закриття Балтійського моря для суден російського «тіньового флоту», які використовуються для обходу санкцій та становлять загрозу безпеці судноплавства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт уряду Великої Британії.

До ініціативи приєдналися Велика Британія, Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща та Швеція.

У документі наголошується, що країни стикаються з новими безпековими викликами через зростання втручання в європейських водах, особливо в Балтійському морі. Зазначається, що дії, які походять з Російської Федерації, погіршують безпеку міжнародного судноплавства та створюють ризики для всіх суден у регіоні.

Країни-підписанти попередили, що танкери, які змінюють прапори або ходять під прапорами двох чи більше держав, розглядатимуться як судна без державної належності. Це означає можливість жорсткішого контролю, зупинки або недопуску таких суден у водах Балтійського моря.

Окремо наголошується, що всі судна повинні мати належну сертифікацію та повний пакет документів, а також відповідати вимогам безпеки судноплавства. Недотримання цих правил розцінюватиметься як загроза морській безпеці.

Рішення ухвалене на тлі посилення санкцій ЄС і Великої Британії проти «тіньового флоту» РФ. Раніше індійські нафтопереробні заводи різко скоротили імпорт російської нафти, що призвело до скупчення десятків танкерів із сировиною РФ у морі. За даними Bloomberg, це стало одним із найвідчутніших ударів по російському нафтовому експорту з початку року.

Теги: нафта росія Балтійське море

Сьогодні, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
