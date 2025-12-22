Головна Країна Події в Україні
Президент Фінляндії про мирні переговори: до угоди залишилися останні 5%

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Президент Фінляндії про мирні переговори: до угоди залишилися останні 5%
За словами Стубба, спеціальні посланці США активно працювали над зменшенням розбіжностей між сторонами
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

Мирна угода близька, але останні 5% питань залишаються найскладнішими, підкреслив Стубб

Мирна угода між Україною та Росією близька до завершення, проте президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що попереду залишилися найскладніші 5% переговорів. Про це повідомляє Fox News.

«Ми, ймовірно, ближче до досягнення мирної угоди, ніж будь-коли в цій війні», – сказав Стубб.

Він додав, що спеціальні посланці президента Дональда Трампа, Джаред Кушнер та Стів Віткофф, протягом останніх кількох тижнів «працювали цілодобово», щоб зменшити розбіжності між двома сторонами.

Стубб вказав на єдність серед західних союзників після переговорів минулих вихідних у Берліні, посилаючись на два ключові висновки.

«Один (висновок – ред.) полягав у тому, що Європа, Україна та Сполучені Штати були єдині в нашій рішучості досягти справедливого та тривалого миру. А другий – ідея гарантій безпеки для України. Отже, ми майже на місці, але найскладніші 5% ще залишилися», – додав він.

Стубб також припустив, що переговори можуть бути більш гнучкими за зачиненими дверима, назвавши контраст між публічними повідомленнями та приватними переговорами «досить типовим у дипломатії».

Президент Фінляндії додав, що переговори активізувалися, і «баланс батога та пряника в переговорах працює».

«Російська економіка насправді не дуже добре справляється. У них нульове зростання. У них вичерпані резерви. У них високі процентні ставки та висока інфляція. І ситуація не покращується. Якщо РФ відхилить мирну угоду, узгоджену Україною, Європою та США, саме тоді настане час посилити санкції», – підкреслив Стубб.

Нагадаємо, що раніше Александр Стубб заявляв, що Україна та Росія, ймовірно, все ближче до мирної угоди, ніж на будь-якому етапі за останні чотири роки. У своїх коментарях він зазначив, що ситуація в Україні може наблизитися до розв'язання, що викликає надії на завершення війни. 

Теги: росія Україна переговори Стів Віткофф війна Фінляндія

