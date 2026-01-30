Міська рада Львова порадила магазинам та аптекам зробити двотижневий запас товару

Влада Львова порадила аптекам та супермаркетам забезпечити наявність резервного живлення

Магазинам та аптекам у Львові радять зробити запас товару на два тижні вперед. Таке рішення ухвалила Львівська міська рада для умов в можливих надзвичайних ситуаціях. Про це пише «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

У міській раді пояснили, що магазини та аптеки повинні мати запаси товару та джерела живлення для автономної роботи через можливі тривалі відключення світла та тепла. «У разі тривалих відключень електроенергії вони мають бути готові працювати без перебоїв. Йдеться про автономне живлення, логістику для забезпечення пального щонайменше на два тижні та необхідні обсяги товарів першої потреби – хліб, воду, засоби гігієни, дитяче харчування», – зазначила директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Інна Свистун.

фото: Львівська міська рада

Крім цього, важливою умовою для супермаркетів та аптек зазначили можливість розрахуватися готівкою. «Ми не знаємо, якою буде ситуація, але просимо бізнес заздалегідь підготувати внутрішню логістику і бути готовими діяти разом у разі надзвичайних ситуацій», – сказала посадовиця.

Напередодні, 29 січня мер міста Андрій Садовий повідомив про те, що у Львові стартував режим підготовки до надзвичайної ситуації. Мер Львова закликав львів'ян зробити низку речей. Наприклад, організуати та перевірити укриття зарядити павербанки та зарядні станції тощо.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський застеріг громадян, що російська терористична армія готується до нового удару по Україні.