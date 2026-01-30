Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 30 січня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 30 січня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 30 січня
фото: Генштаб ЗСУ

30 січня на фронті відбулося 157 бойових зіткнень

Противник завдав завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 42 авіаційних ударів, скинув 106 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4358 дронів-камікадзе та здійснив 3117 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

30 січня на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог завдав одного авіаудару, скинувши три керовані авіабомби, здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 30 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанські Хутори, Вовчанськ та у бік Круглого, Григорівки, Фиголівки, Петро-Іванівки. Українські підрозділи відбили 17 атак, ще три бойових зіткнення наразі тривають.

Лінія фронту станом на 30 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у бік Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового. Ще одне боєзіткнення в даний час триває.

Лінія фронту станом на 30 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили сім атак в районі Зарічного, Твердохлібового та у бік Дружелюбівки, Дробишевого.

Лінія фронту станом на 30 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбивали сім спроб окупантів просунутися вперед, у бік Закітного та в районі Дронівки, Ямполя й Свято-Покровського. Три боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 30 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 30 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Іванопілля, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки й Новопавлівки.

Лінія фронту станом на 30 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 38 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки й Родинського. У деяких локаціях бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 30 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили дев’ять атак окупантів, у районах Рибного, Злагоди та у бік Олександрограда й Нового Запоріжжя.

Лінія фронту станом на 30 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулася 17 атак окупантів – у районі Гуляйполя та у бік Зеленого, Добропілля, Гуляйпільського й Оленокостянтинівки. У деяких локаціях бої тривають дотепер. Ворожих авіаударів зазнали Різдвянка, Барвінівка, Копані, Воздвижівка, Залізничне, Дорожнянка та Чарівне.

Лінія фронту станом на 30 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог тричі атакував позиції наших захисників, в районі Степногірська та у напрямку Приморського. Авіаудару зазнало Зарічне.

Лінія фронту станом на 30 січня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Сили оборони відбили одну ворожу атаку.

Лінія фронту станом на 30 січня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1437-й день повномасштабної війни в Україні.

