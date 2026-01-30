РФ атакувала залізницю та магістральний газопровід. Головне за 30 січня 2026 року

Дайджест новин 30 січня 2026 року

Сьогодні, РФ атакувала залізничну інфраструктуру станції Синельникове на Дніпропетровщині, а також пошкодила магістральний газопровід на Донеччині. Зокрема, Центральна виборча комісія зареєструвала нового нардепа.

«Главком» склав добірку головних подій 30 січня:

РФ атакувала залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині

Понад добу триває атака на залізничну інфраструктуру станції Синельникове на Дніпропетровщині. Рух поїздів тимчасово обмежено до Дніпра.

«Від учора ворог уже завдав сім ударів БпЛА по залізничній інфраструктурі станції. У регіоні 16 годин поспіль триває повітряна тривога. Пошкоджено вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережу, а також адміністративні й виробничі будівлі. На щастя, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні компанії.

Міносвіти рекомендувало регіонам самостійно коригувати формат навчання в школах

Міністерство освіти і науки України через складну ситуацію в енергосистемі та погіршення погодних рекомендувало регіонам самостійно коригувати формат навчання в школах.

РФ пошкодила магістральний газопровід на Донеччині

У результаті російського обстрілу пошкоджено магістральний газопровід у Краматорському районі. Існує ризик відключення газопостачання.

Центральна виборча комісія зареєструвала нового нардепа

Центральна виборча комісія зареєструвала Сергія Карабуту народним депутатом. Він замінить у парламенті Олександра Кабанова, який помер 14 січня.

«Під час сьогоднішнього засідання комісія розглянула заяву і необхідні документи Сергія Карабути та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України, обраним на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу». Сергій Карабута був включений до виборчого списку цієї партії під № 156», – йдеться у повідомленні ЦВК.

Несправедливі платіжки за комунальні послуги: уряд ухвалив рішення

Уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

Енергетичне перемир’я. Зеленський назвав можливі строки

Американська сторона заявляла про домовленість із РФ утримуватися від ударів по об’єктах енергетики України протягом тижня, і в ніч на сьогодні відлік розпочався. Про це заявив президент Володимир Зеленський наприкінці 1437-го дня війни.