Росіяни захопили Родинське? Коментар Сил оборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Сили оборони зберігають контроль над ключовими позиціями у Родинському
скриншот відео ДШВ

Наші захисники утримують оборону в межах населеного пункту та на його підступах

Оборона міста Родинське Покровського району Донецької області триває. Заяви російських пропагадистів про захоплення населеного пункту не відповідають дійсності. Про це пише «Главком» з посиланням на повідомлення командування Десантно-штурмових військ.

«Російська пропаганда і далі поширює неправдиві заяви щодо ситуації на лінії фронту в районі м. Родинське. Змонтовані матеріали та маніпулятивні повідомлення використовуються противником для створення хибного уявлення про нібито захоплення населеного пункту», – йдеться в заяві ДШВ.

Станом на 4 січня 2026 року сили 14 бригади «Червона Калина» спільно з 20 бригадою «Любарт» 1 корпусу НГУ «Азов» та суміжними підрозділами Десантно-штурмових військ утримують оборону в межах населеного пункту та на його підступах.

Контроль над ключовими позиціями зберігається. Ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, що російські війська планують активізуватись у січні на напрямках Харківської та Донецької областей. Про це заявив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

До слова, у Куп’янську Харківської області триває завершальна фаза операції із зачистки міста від російських окупантів, яка розпочалася восени. За підрахунками наших військових, зараз у місті залишилося менш ніж сто росіян. 

ЗСУ війна Донеччина окупація фронт

