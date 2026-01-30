Обмеження руху поїздів між Дніпром та Запоріжжям: «Укрзалізниця» повідомила нові дані

«Укрзалізниця» наголошує, що продовжує моніторинг повітряних загроз і відновить рух поїздів звичним маршрутом після стабілізації ситуації

Понад добу триває атака на залізничну інфраструктуру станції Синельникове на Дніпропетровщині. Рух поїздів тимчасово обмежено до Дніпра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Від учора ворог уже завдав сім ударів БпЛА по залізничній інфраструктурі станції. У регіоні 16 годин поспіль триває повітряна тривога. Пошкоджено вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережу, а також адміністративні й виробничі будівлі. На щастя, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що моніторингова команда та диспетчери «Укрзалізниці» продовжують обмеження руху між Дніпром і Запоріжжям. Сьогодні всі поїзди, які за розкладом мали вирушати із Запоріжжя, відправляються з Дніпра. Пасажирів вечірніх рейсів до місця відправлення доправляють автобусами, організованими Запорізькою ОВА.

«Оскільки об’їзний автобусний маршрут і пересадка з автобусів на поїзди у Дніпрі займають час, слід очікувати певні затримки рейсів. Так, наприклад, поїзд № 731 Дніпро – Київ відправився із затримкою 48 хвилин, але вже надолужує відставання. Наші поїзні бригади зможуть точніше зорієнтувати щодо часу прибуття на кінцеву станцію після відправки з Дніпра та координації з диспетчерами. Просимо уважно слухати оголошення на вокзалах, інформацію від поїзних бригад та стежити за пуш-сповіщеннями у застосунку «Укрзалізниці», – йдеться у заяві компанії.

«Укрзалізниця» наголошує, що продовжує моніторинг повітряних загроз і відновить рух поїздів звичним маршрутом після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих БпЛА «Укрзалізниця» вимушено обмежила рух потягів між Дніпром та Запоріжжям.