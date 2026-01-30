Як українцям отримати кошти на закупівлю генераторів для будинків через «Дію»: інструкція  

Програма на отримання коштів для генератора поки що діє лише для Києва та області

Нова послуга «Дії» буде доступна для інших регіонів згодом

«Дія» запустила нову послугу. Тепер українці зможуть подавати заявки на отримання коштів для купівлі генераторів у багатоквартирні будинки через застосунок. Про деталі нової послуги розповів «Главком» із посиланням на повідомлення порталу «Дія».

Крім генераторів нова ініціатива передбачає купівлю обладнання для автономного опалення, водопостачання або роботи ліфтів у багатоквартирних будинках.

Хто може подати заявку на отримання коштів на енергостійкість

Нова послуга «Дії» передбачена для багатоквартирних будинків, а не окремих фізичних осіб. Тому заявку на отримання фінансування можуть подати ОСББ, управителі та обслуговуючі кооперативи будь-якої форми власності. «Допомога надається на потреби всього будинку, а не окремих квартир. Програма наразі діятиме для Києва та області, згодом буде розширена», – пояснюють організатори допомоги.

Зазначається, що розміри виплат для будинків будуть розраховуватись за поверхами:

до 6 поверхів – 100 000 грн;

7–16 поверхів – 200 000 грн;

300 000 грн – для 17+ поверхівок або мають власну котельню, або для будинків, які 4-16 поверхів і 3+ під’їзди. Якщо ваш будинок має секції різної поверховості, розрахунок буде за найвищою з них.

Як подати заявку на отримання коштів

Авторизуйтесь у «Дії» з КЕП юрособи або ФОП.

Перевірте дані про себе та про юрособу.

Оберіть тип заявника – ОСББ, управитель або кооператив.

Додайте номер поточного рахунку зі спеціальним режимом і назву банку, де його відкрито.

Вкажіть локацію будинку.

Вкажіть поверховість і додайте документ, що це підтверджує. Якщо є власна котельня – документ про неї.

Оберіть, на що плануєте витратити допомогу і її розмір. Якщо вже є договори на обладнання — додайте їх.

Підтвердьте згоду з умовами програми та підпишіть заявку.

Яке обладнання можна придбати за кошти від держави

бензинові, дизельні або газові генератори;

інвертори;

блоки керування високовольтними батареями;

акумулятори;

сонячні панелі.

Водночас будинок, чи ОСББ самостійно обирає постачальника та тип пристрою.

Напередодні, 28 січня, Кабмін ухвалив додатковий пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання. «Запускаємо «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень», –повідомила Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, уряд ухвалив рішення про надання державної допомоги від 100 до 300 тис. грн для ОСББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання. Подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через «Дію».

Нагадаємо, як Ангольський бізнесмен Бенту Адріану Мендеш надав Україні гуманітарну допомогу в енергетичній сфері – 75 електрогенераторів для потреб цивільного населення Києва і області та військовослужбовців ЗСУ.

Також повідомлялося, що Україна продовжує активно залучати міжнародну допомогу для підтримки енергосистеми. Наразі 16 країн-партнерів надають генератори для забезпечення критичної інфраструктури та потреб енергетиків.