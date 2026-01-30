Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як українцям отримати кошти на закупівлю генераторів для будинків через «Дію»: інструкція  

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Як українцям отримати кошти на закупівлю генераторів для будинків через «Дію»: інструкція  
Програма на отримання коштів для генератора поки що діє лише для Києва та області
фото: glavcom.ua

Нова послуга «Дії» буде доступна для інших регіонів згодом

«Дія» запустила нову послугу. Тепер українці зможуть подавати заявки на отримання коштів для купівлі генераторів у багатоквартирні будинки через застосунок. Про деталі нової послуги розповів «Главком» із посиланням на повідомлення порталу «Дія».

Крім генераторів нова ініціатива передбачає купівлю обладнання для автономного опалення, водопостачання або роботи ліфтів у багатоквартирних будинках.

Хто може подати заявку на отримання коштів на енергостійкість

Нова послуга «Дії» передбачена для багатоквартирних будинків, а не окремих фізичних осіб. Тому заявку на отримання фінансування можуть подати ОСББ, управителі та обслуговуючі кооперативи будь-якої форми власності. «Допомога надається на потреби всього будинку, а не окремих квартир. Програма наразі діятиме для Києва та області, згодом буде розширена», – пояснюють організатори допомоги.

Зазначається, що розміри виплат для будинків будуть розраховуватись за поверхами:

  • до 6 поверхів – 100 000 грн;
  • 7–16 поверхів – 200 000 грн;
  • 300 000 грн – для 17+ поверхівок або мають власну котельню, або для будинків, які 4-16 поверхів і 3+ під’їзди. Якщо ваш будинок має секції різної поверховості, розрахунок буде за найвищою з них.

Як подати заявку на отримання коштів

  • Авторизуйтесь у «Дії» з КЕП юрособи або ФОП.
  • Перевірте дані про себе та про юрособу.
  • Оберіть тип заявника – ОСББ, управитель або кооператив.
  • Додайте номер поточного рахунку зі спеціальним режимом і назву банку, де його відкрито.
  • Вкажіть локацію будинку.
  • Вкажіть поверховість і додайте документ, що це підтверджує. Якщо є власна котельня – документ про неї.
  • Оберіть, на що плануєте витратити допомогу і її розмір. Якщо вже є договори на обладнання — додайте їх.
  • Підтвердьте згоду з умовами програми та підпишіть заявку.

Яке обладнання можна придбати за кошти від держави

  • бензинові, дизельні або газові генератори;
  • інвертори;
  • блоки керування високовольтними батареями;
  • акумулятори;
  • сонячні панелі.
  • Водночас будинок, чи ОСББ самостійно обирає постачальника та тип пристрою.

Напередодні, 28 січня, Кабмін ухвалив додатковий пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання. «Запускаємо «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень», –повідомила Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, уряд ухвалив рішення про надання державної допомоги від 100 до 300 тис. грн для ОСББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання. Подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через «Дію».

Нагадаємо, як Ангольський бізнесмен Бенту Адріану Мендеш надав Україні гуманітарну допомогу в енергетичній сфері – 75 електрогенераторів для потреб цивільного населення Києва і області та військовослужбовців ЗСУ.

Також повідомлялося, що Україна продовжує активно залучати міжнародну допомогу для підтримки енергосистеми. Наразі 16 країн-партнерів надають генератори для забезпечення критичної інфраструктури та потреб енергетиків.

Читайте також:

Теги: ОСББ блекаут столиця генератор застосунок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабний блекаут паралізував Запорізьку область після обстрілу російських окупантів
Ситуація у Запорізькій області: лікарні працюють, усі пункти незламності розгорнуто
8 сiчня, 00:15
Технічні роботи завершаться 10 січня о 05:00
«Резерв+» тимчасово не працюватиме: деталі
9 сiчня, 18:50
У Дніпрі заживляють багатоповерхівки через мобільні генератори
У Дніпрі заживляють багатоповерхівки через мобільні генератори
13 сiчня, 04:40
Лише за останній тиждень на Троєщині сталося 26 аварій на підстанціях, регулярно перегорають підземні кабелі
Перекриття доріг через блекаути. ДТЕК звернувся до мешканців Троєщини
Вчора, 04:16
У Дніпрі збільшиться кількість автобусів на маршрутах
Блекаут у Дніпрі. Мер Філатов звернувся до мешканців міста з попередженням
8 сiчня, 07:34
За 11 січня Контактний центр отримав близько 19 тисяч телефонних дзвінків
Перебої зі світлом, теплом та водою: як подати заявку на 15-51, якщо лінія перевантажена
13 сiчня, 12:01
New York Times: РФ намагається знеструмити три найбільші міста України
NYT: У РФ нова тактика проти українських міст. Чого чекати далі?
15 сiчня, 15:05
Діти, чиї будинки залишилися без світла й опалення після атак на енергосистему, змушені сидіти у пунктах обігріву. Київ, січень 2026 року
Уряд рекомендує київським школам подовжити канікули через енергокризу
15 сiчня, 23:02
У Білоцерківському районі сім'я з трьох людей отруїлася через бензиновий генератор
За одну ніч на Київщині шестеро людей отруїлися чадним газом
22 сiчня, 14:34

Події в Україні

Обмеження руху поїздів між Дніпром та Запоріжжям: «Укрзалізниця» повідомила нові дані
Обмеження руху поїздів між Дніпром та Запоріжжям: «Укрзалізниця» повідомила нові дані
Як українцям отримати кошти на закупівлю генераторів для будинків через «Дію»: інструкція  
Як українцям отримати кошти на закупівлю генераторів для будинків через «Дію»: інструкція  
Міська рада Львова порадила магазинам та аптекам зробити двотижневий запас товару
Міська рада Львова порадила магазинам та аптекам зробити двотижневий запас товару
Як будуть вимикати світло 31 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 31 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
США вважають переговорну позицію Буданова продуктивною, – директор Українського інституту майбутнього
США вважають переговорну позицію Буданова продуктивною, – директор Українського інституту майбутнього
РФ пошкодила магістральний газопровід на Донеччині
РФ пошкодила магістральний газопровід на Донеччині

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Сьогодні, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua