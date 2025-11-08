Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2025 року
ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1354-й день повномасштабної війни

Протягом минулої доби зафіксовано 181 боєзіткнень. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував десять ракет, скинув 164 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 923 обстріли, зокрема 148 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 184 дрони-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Яблукове, Рівнопілля, Червоне, Залізничне, Новоандріївка, Преображенка Запорізької області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2025 року фото 1

Українські оборонці відбили сім атак росіян. Противник завдав восьми авіаційних ударів, загалом скинув 19 керованих авіаційних бомб та здійснив 187 артилерійських обстрілів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2025 року фото 2

Відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Дворічанського.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2025 року фото 3

Зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Піщаного, Борівської Андріївки та в напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2025 року фото 4

Ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Колодязі, Новоселівка, Торське, Зарічне та у напрямку населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2025 року фото 5

Агресор атакував поблизу населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Григорівка, Званівка, Виїмка. Загалом минулої доби відбулося 14 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2025 року фото 6

Наші захисники успішно зупинили чотири ворожі атаки поблизу Міньківки та Ступочок.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2025 року фото 7

Ворог здійснив 19 атак у районах Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку Іллінівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 62 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Червоний Яр, Гродівка, Даченське, Новогродівка, Мирноград, Покровськ, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Новоекономічне та у напрямку населених пунктів Новопавлівка і Кучерів Яр.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2025 року фото 9

Сили оборони відбили 32 ворожі штурмові дії у районах населених пунктів Вербове, Січневе, Орестопіль, Павлівка, Новогригорівка, Нововасилівське, Рибне, Новомиколаївка та у напрямку Єгорівки і Тернуватого.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2025 року фото 10

Сили оборони відбили дві атаки загарбників поблизу Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1354-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
Сьогодні, 06:00
Олександр Шульга, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії, що від 2022 року проводить соціологічні дослідження серед мешканців РФ
Після перемир’я – наступна «спецоперація». Соціолог пояснив логіку очікувань пересічних росіян
16 жовтня, 01:58
Російські КАБи отримали реактивні двигуни
Військовий експерт розповів, як зупинити реактивні КАБи
20 жовтня, 14:36
Ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині
Уночі окупанти вдарили по ТЕЦ
15 жовтня, 11:00
У промисловій зоні був взятий у полон окупант
Покровський напрямок: Сили спецоперацій зачистили від окупантів промисловий об’єкт
20 жовтня, 21:41
Пожежі ліквідовані, тривають аварійно-рятувальні роботи
У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ по дитсадку (оновлено)
22 жовтня, 20:50
Українські удари виснажують енергомережу півдня РФ
Південь Росії занурюється в темряву – експерт про удари ЗСУ
5 листопада, 15:59
Ілля Буров є дворазовим бронзовим призером Олімпійських ігор
Абраменко розповів, як росіянин Буров відхрещувався від заяви на підтримку Путіна і війни
29 жовтня, 20:44
Олександр Свіщов – президент Федерації водного поло України
Олександр Свіщов емоційно «розніс» рішення World Aquatics про допуск росіян
Вчора, 11:11

Події в Україні

Зеленський розповів про ракетний удар по Дніпру – є загиблий та поранені
Зеленський розповів про ракетний удар по Дніпру – є загиблий та поранені
Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2025 року
Дніпропетровська ОВА показала фото пошкодженого будинку внаслідок атаки
Дніпропетровська ОВА показала фото пошкодженого будинку внаслідок атаки
На Полтавщині одне місто залишилося без води, тепла, світла через атаку РФ
На Полтавщині одне місто залишилося без води, тепла, світла через атаку РФ
Авіаудар РФ по Харківщині: вісім людей поранено, зруйновано АЗС
Авіаудар РФ по Харківщині: вісім людей поранено, зруйновано АЗС
У Дніпрі через атаку РФ загинула людина: подробиці від ДСНС
У Дніпрі через атаку РФ загинула людина: подробиці від ДСНС

Новини

В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Сьогодні, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Вчора, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua