Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Після перемир’я – наступна «спецоперація». Соціолог пояснив логіку очікувань пересічних росіян

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Після перемир’я – наступна «спецоперація». Соціолог пояснив логіку очікувань пересічних росіян
Олександр Шульга, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії, що від 2022 року проводить соціологічні дослідження серед мешканців РФ
фото з архіву Олександра Шульги

Доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга: «Невизнання українців як нації – це проблема, яку не можна ігнорувати. Вона глибинна, фундаментальна і тягнеться з часів СРСР»

Антиукраїнські установки в суспільстві Росії носять глибинний, системний характер і можуть підживлювати майбутні хвилі агресії проти України. Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга.

Шульга навів результати відкритих запитань: респондентам пропонували «написати українцям телеграму» кількома словами, а також коротко охарактеризувати українців і росіян. За його словами, найбільш поширеною тональністю відповіді на перше питання була «тримайтеся, все буде добре, ми вас врятуємо» – тобто не заклик до знищення, а риторика «визволення».

«У наших анкетах було питання: «Якби ви могли написати українцям телеграму з кількох слів, то що б ви написали?». Структурованих варіантів відповіді не пропонувалося, це відкрите питання. Звісно, відповіді були дуже різні, але якщо згрупувати, то переважала така тональність: тримайтеся, все буде добре, ми вас врятуємо. Тобто вони не демонстрували: ми вас вб’ємо, знищимо, а навпаки, ми вас звільнимо з-під гніту», – розповів Шульга.

Соціолог пояснив, що така позиція відображає невизнання українців як самостійної нації – вони в сприйнятті значної частини росіян є «об’єктом», а не суб’єктом. «В їхньому уявленні українці є саме об’єктом, а не суб’єктом, тобто обманутими, несамостійними, морально нестійкими. Водночас такі відповіді свідчать про невизнання відповідальності російського суспільства за цю війну. Це може бути мімікрія, вдавання, що вони не розуміють, оскільки з моральної точки зору зручніше не визнавати себе вбивцею та гвалтівником. «Ми вас рятуємо. То ми поганих українців вбиваємо, а тих добрих, які можуть нас полюбити, ми врятуємо»», – каже Шульга.

За словами Шульги, у відкритих відповідях українців частіше охарактеризували негативними епітетами (хитрі, підступні, дурні), тоді як росіян – позитивно (справедливі, чесні, добрі), що також свідчить про зверхність. Соціолог підкреслив: «Невизнання українців як нації – глибинна проблема, яку не можна ігнорувати. Вона тягнеться з часів СРСР».

Шульга застеріг, що така ментальна установка робить ймовірним новий «кривавий цикл нападу Росії на Україну», який може розвиватися не стільки з мотивів ненависті, скільки з прагнення асимілювати й підкорити: «Проблема в тому, що росіяни нас не ненавидять – вони хочуть асимілювати нас ціною перетворення України на один суцільний випалений Бахмут. Це страшніше, ніж ненависть».

Дослідник також зазначив, що описані настрої не є ситуативними: опитування проведені наприкінці 2023 року, і, на його думку, кардинальних змін у глибинних установках не відбулося. 

Раніше доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга розповів, що росіяни не відчувають моральної відповідальності за війну в Україні, а більшість населення не готова особисто брати участь у бойових діях. 

Ця війна є загарбницькою, і росіяни це усвідомлюють, але сприймають її як додатковий спосіб заробітку, зазначає соціолог.

«Немає такої великої кількості росіян, які готові безкоштовно вбивати нас і вмирати самі. Те, що немає мільйона фанатиків, які готові їхати на війну «за покликом серця», – це добра новина для нас. Погана новина полягає в тому, що немає жодної моральної перепони, немає рефлексії про жорстокість, несправедливість війни, а відповідно, жодних уроків – з великою вірогідністю – Росія не винесе, висновків не буде зроблено навіть з відходом від влади чи фізичною смертю Путіна», – сказав Шульга.

Теги: соцопитування росіяни війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай уже заинтересован в дальнейшем ослаблении путинской России
Кто кого использует: Китай Путина или наоборот?
10 жовтня, 12:13
Після зіткнення з баштовою випарною градирнею енергоблока сталася детонація БпЛА
Дрон влетів у Нововоронезьку АЕС внаслідок роботи російського РЕБ
7 жовтня, 17:07
В Україні заборонена реєстрація торговельних марок, які відтворюють прізвища, зображення відомих осіб без їхньої згоди
Війна за прізвище і обличчя Кернеса. Партія ексмера Харкова програла суд його сину
4 жовтня, 13:00
Пропагандистський наступ Кремля: до чого готуватися Україні
РФ збільшує фінансування пропаганди: чого чекати Україні
30 вересня, 19:42
Tomahawk може стати «грою змін» у війні в Україні – Кіт Келлог
Tomahawk можуть змінити динаміку війни в Україні – США
30 вересня, 16:17
Що насправді відбувається на Добропільському напрямку
Чи загрожує оточення росіянам? Огляд з Добропільського напрямку
29 вересня, 11:01
Окупанта обміняли та знову відправили на фронт
Чиновники приховали від родини, що окупант повернувся з полону, та знову відправили його на фронт
28 вересня, 21:14
Іллєнко: Має бути певний елемент примусу держави, законного примусу
Проблема ухилянтів. Політик, який перебуває на нулі пояснив, як діяти державі
27 вересня, 10:50
ЗСУ продовжують утримувати фронт від росіян
Запеклі бої за Куп’янськ та Лиман: ворог планує оточити міста
21 вересня, 15:30

Соціум

Після перемир’я – наступна «спецоперація». Соціолог пояснив логіку очікувань пересічних росіян
Після перемир’я – наступна «спецоперація». Соціолог пояснив логіку очікувань пересічних росіян
Молодь США масово вдається до алкоголю та канабісу через проблеми зі сном
Молодь США масово вдається до алкоголю та канабісу через проблеми зі сном
Росіяни масово бояться повернення окупантів з війни: результати опитування
Росіяни масово бояться повернення окупантів з війни: результати опитування
Мати українця, звільненого з полону ХАМАС, подякувала Путіну
Мати українця, звільненого з полону ХАМАС, подякувала Путіну
Оригінальна корейська кава підкорила TikTok: рецепти приготування
Оригінальна корейська кава підкорила TikTok: рецепти приготування
Дозвіл на виїзд 18-22-річних. У Німеччині різко зросла кількість українських біженців
Дозвіл на виїзд 18-22-річних. У Німеччині різко зросла кількість українських біженців

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua