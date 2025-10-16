Після перемир’я – наступна «спецоперація». Соціолог пояснив логіку очікувань пересічних росіян

Доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга: «Невизнання українців як нації – це проблема, яку не можна ігнорувати. Вона глибинна, фундаментальна і тягнеться з часів СРСР»

Антиукраїнські установки в суспільстві Росії носять глибинний, системний характер і можуть підживлювати майбутні хвилі агресії проти України. Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга.

Шульга навів результати відкритих запитань: респондентам пропонували «написати українцям телеграму» кількома словами, а також коротко охарактеризувати українців і росіян. За його словами, найбільш поширеною тональністю відповіді на перше питання була «тримайтеся, все буде добре, ми вас врятуємо» – тобто не заклик до знищення, а риторика «визволення».

«У наших анкетах було питання: «Якби ви могли написати українцям телеграму з кількох слів, то що б ви написали?». Структурованих варіантів відповіді не пропонувалося, це відкрите питання. Звісно, відповіді були дуже різні, але якщо згрупувати, то переважала така тональність: тримайтеся, все буде добре, ми вас врятуємо. Тобто вони не демонстрували: ми вас вб’ємо, знищимо, а навпаки, ми вас звільнимо з-під гніту», – розповів Шульга.

Соціолог пояснив, що така позиція відображає невизнання українців як самостійної нації – вони в сприйнятті значної частини росіян є «об’єктом», а не суб’єктом. «В їхньому уявленні українці є саме об’єктом, а не суб’єктом, тобто обманутими, несамостійними, морально нестійкими. Водночас такі відповіді свідчать про невизнання відповідальності російського суспільства за цю війну. Це може бути мімікрія, вдавання, що вони не розуміють, оскільки з моральної точки зору зручніше не визнавати себе вбивцею та гвалтівником. «Ми вас рятуємо. То ми поганих українців вбиваємо, а тих добрих, які можуть нас полюбити, ми врятуємо»», – каже Шульга.

За словами Шульги, у відкритих відповідях українців частіше охарактеризували негативними епітетами (хитрі, підступні, дурні), тоді як росіян – позитивно (справедливі, чесні, добрі), що також свідчить про зверхність. Соціолог підкреслив: «Невизнання українців як нації – глибинна проблема, яку не можна ігнорувати. Вона тягнеться з часів СРСР».

Шульга застеріг, що така ментальна установка робить ймовірним новий «кривавий цикл нападу Росії на Україну», який може розвиватися не стільки з мотивів ненависті, скільки з прагнення асимілювати й підкорити: «Проблема в тому, що росіяни нас не ненавидять – вони хочуть асимілювати нас ціною перетворення України на один суцільний випалений Бахмут. Це страшніше, ніж ненависть».

Дослідник також зазначив, що описані настрої не є ситуативними: опитування проведені наприкінці 2023 року, і, на його думку, кардинальних змін у глибинних установках не відбулося.

Раніше доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга розповів, що росіяни не відчувають моральної відповідальності за війну в Україні, а більшість населення не готова особисто брати участь у бойових діях.

Ця війна є загарбницькою, і росіяни це усвідомлюють, але сприймають її як додатковий спосіб заробітку, зазначає соціолог.

«Немає такої великої кількості росіян, які готові безкоштовно вбивати нас і вмирати самі. Те, що немає мільйона фанатиків, які готові їхати на війну «за покликом серця», – це добра новина для нас. Погана новина полягає в тому, що немає жодної моральної перепони, немає рефлексії про жорстокість, несправедливість війни, а відповідно, жодних уроків – з великою вірогідністю – Росія не винесе, висновків не буде зроблено навіть з відходом від влади чи фізичною смертю Путіна», – сказав Шульга.