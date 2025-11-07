Головна Спорт Новини
Олександр Свіщов емоційно «розніс» рішення World Aquatics про допуск росіян

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Олександр Свіщов емоційно «розніс» рішення World Aquatics про допуск росіян
Олександр Свіщов – президент Федерації водного поло України
фото: facebook.com/waterpoloukraine

Свіщов назвав «легалізацією агресії» допуск росіян та нагадав про зруйновані басейни Маріуполя

Олександр Свіщов, відомий не лише як очільник Федерації водного поло України, але і як один із топ-10 інвесторів Західної України (3 місце рейтингу) та засновник спортивно-розважального комплексу «Leoland», очолив протест проти «аморального» рішення World Aquatics. Він різко засудив допуск російських та білоруських спортсменів до змагань з водного поло, назвавши це «легалізацією» агресії.

Всесвітня федерація водних видів спорту скасувала заборону, що діяла від початку повномасштабного вторгнення. Тепер «нейтральні» атлети зможуть виступати навіть у командних дисциплінах та боротися за олімпійські ліцензії.

«Це не просто удар по принципах справедливості та спортивної етики – це цинічне зневажання здорового глузду і пам’яті жертв війни», – заявив Олександр Свіщов.

Олександр Свіщов емоційно «розніс» рішення World Aquatics про допуск росіян фото 1
Олександр Свіщов емоційно «розніс» рішення World Aquatics про допуск росіян фото 2

Як людина, що активно розвиває спортивну інфраструктуру в Україні, Олександр Свіщов особливо гостро відреагував на нехтування руйнуваннями, завданими агресором: «Був зруйнований басейн Маріуполя, пошкоджені басейни Києва та Харкова. Загинули українські ватерполісти». Очільник ФВПУ підкреслив, що «фальшива «нейтральність» не має нічого спільного з реальністю.

Олександр Свіщов закликав НОК України, національні федерації та спортсменів виступити єдиним фронтом проти «ганебного кроку». Федерація водного поло України, за його підписом, готує офіційні листи до міжнародних інстанцій з вимогою перегляду рішення. Свою позицію Свіщов послідовно відстоював ще з 2022 року, щойно з'явилися перші спроби повернути росіян у міжнародний спорт.

