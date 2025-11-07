Олександр Свіщов емоційно «розніс» рішення World Aquatics про допуск росіян

Свіщов назвав «легалізацією агресії» допуск росіян та нагадав про зруйновані басейни Маріуполя

Олександр Свіщов, відомий не лише як очільник Федерації водного поло України, але і як один із топ-10 інвесторів Західної України (3 місце рейтингу) та засновник спортивно-розважального комплексу «Leoland», очолив протест проти «аморального» рішення World Aquatics. Він різко засудив допуск російських та білоруських спортсменів до змагань з водного поло, назвавши це «легалізацією» агресії.

Всесвітня федерація водних видів спорту скасувала заборону, що діяла від початку повномасштабного вторгнення. Тепер «нейтральні» атлети зможуть виступати навіть у командних дисциплінах та боротися за олімпійські ліцензії.

«Це не просто удар по принципах справедливості та спортивної етики – це цинічне зневажання здорового глузду і пам’яті жертв війни», – заявив Олександр Свіщов.

Як людина, що активно розвиває спортивну інфраструктуру в Україні, Олександр Свіщов особливо гостро відреагував на нехтування руйнуваннями, завданими агресором: «Був зруйнований басейн Маріуполя, пошкоджені басейни Києва та Харкова. Загинули українські ватерполісти». Очільник ФВПУ підкреслив, що «фальшива «нейтральність» не має нічого спільного з реальністю.

Олександр Свіщов закликав НОК України, національні федерації та спортсменів виступити єдиним фронтом проти «ганебного кроку». Федерація водного поло України, за його підписом, готує офіційні листи до міжнародних інстанцій з вимогою перегляду рішення. Свою позицію Свіщов послідовно відстоював ще з 2022 року, щойно з'явилися перші спроби повернути росіян у міжнародний спорт.