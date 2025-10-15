Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уночі окупанти вдарили по ТЕЦ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уночі окупанти вдарили по ТЕЦ
Ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині
фото: Сергій Корецький/Facebook

 Росіяни здійснюють чергові акти тероризму

У ніч проти 15 жовтня російська терористична армія атакувала ТЕЦ «Нафтогазу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління «Нафтогазу» Сергія Корецького.

За даними голови правління компанії, за останній тиждень РФ тричі масовано атакувала газову інфраструктуру.

«Цієї ночі під ударом була одна з ТЕЦ група «Нафтогаз». Ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині. До цього ворог прицільно атакував газову інфраструктуру на Сумщині та Чернігівщині. Ці обʼєкти не мають жодного стосунку до військових цілей. Російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика.

Зокрема, уночі 15 жовтня росіяни вкотре завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах України. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях, зокрема – на Дніпропетровщині.

Читайте також:

Теги: ТЕЦ Нафтогаз України війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Юрія Вітренка, Коболєв не сплатив податок ані у 2021 році, ані у 2022 році
Коболєв відмовився сплатити податки на десятки мільйонів гривень – ексголова «Нафтогазу»
Вчора, 18:15
Тривають роботи щодо усуненням наслідків та відновленням стабільного газопостачання
В Охтирці у систему газопостачання потрапила невідома хімічна речовина
11 жовтня, 10:30
Чи замерзнемо ми всі взимку?
Чи замерзнемо ми всі взимку?
8 жовтня, 15:19
Ця атака є частиною широкої кампанії РФ
Росія вдарила по газових об’єктах, які забезпечують опалювальний сезон
5 жовтня, 14:29
Російські війська атакували газовидобувні об’єкти на Харківщині та Полтавщині
Ворог здійснив найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру
3 жовтня, 13:50
За словами глави правління компанії, урядовий план виконано на 95%
Глава «Нафтогазу» повідомив, з якими запасами газу Україна входить в опалювальний сезон
1 жовтня, 17:37
Компанія спрямує кошти на закупівлю газу, аби успішно пройти опалювальний сезон
«Нафтогаз» отримає 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку
1 жовтня, 17:03
Близько 10% імпорту газу до України надходить зі США у вигляді скрапленого природного газу
Україна домовляється про прямі поставки скрапленого газу зі США
26 вересня, 11:25
Компанія запропонувала десять проєктів, спрямованих на видобуток і енергоефективність
«Нафтогаз» запропонував перші проєкти у межах угоди про надра між Україною та США
26 вересня, 10:48

Події в Україні

Уночі окупанти вдарили по ТЕЦ
Уночі окупанти вдарили по ТЕЦ
Атака на енергооб’єкти України: Міненерго повідомило наслідки
Атака на енергооб’єкти України: Міненерго повідомило наслідки
Відключення світла: де запроваджено (оновлено)
Відключення світла: де запроваджено (оновлено)
Підтверджено ураження низки важливих військових об'єктів РФ
Підтверджено ураження низки важливих військових об'єктів РФ
Удар по Дніпропетровщині: пошкоджено об’єкти енергетики, є постраждалий
Удар по Дніпропетровщині: пошкоджено об’єкти енергетики, є постраждалий
Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2025 року

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua