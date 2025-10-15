Уночі окупанти вдарили по ТЕЦ

Росіяни здійснюють чергові акти тероризму

У ніч проти 15 жовтня російська терористична армія атакувала ТЕЦ «Нафтогазу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління «Нафтогазу» Сергія Корецького.

За даними голови правління компанії, за останній тиждень РФ тричі масовано атакувала газову інфраструктуру.

«Цієї ночі під ударом була одна з ТЕЦ група «Нафтогаз». Ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині. До цього ворог прицільно атакував газову інфраструктуру на Сумщині та Чернігівщині. Ці обʼєкти не мають жодного стосунку до військових цілей. Російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика.

Зокрема, уночі 15 жовтня росіяни вкотре завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах України. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях, зокрема – на Дніпропетровщині.