Південь Росії занурюється в темряву – експерт про удари ЗСУ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Південь Росії занурюється в темряву – експерт про удари ЗСУ
Українські удари виснажують енергомережу півдня РФ
фото з відкритих джерел

Українські удари по енергетичній інфраструктурі РФ зруйнували більшість високовольтних підстанцій, що забезпечували електропостачання південних регіонів

Збройні сили України вже на 60% наблизили масштабний блекаут у південній частині Росії, заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. За його словами, знищення ключових підстанцій і теплоенергостанцій може паралізувати енергосистему регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар Олександра Харченка у Медіацентрі Україна.

Олександр Харченко повідомив, що Збройні сили України вже на 60% наблизили енергетичний колапс півдня Росії.

Енергосистема Росії, на відміну від української, має змогу часового балансування. Це означає, що там можуть відбуватися перетоки електроенергії в різні регіони з різними часовими поясами в години пік, пояснив він.

«Удари ЗСУ поступово вибивають високовольтні підстанції, які дають змогу перекачувати електроенергію з округа в округ. Якщо буде зруйновано ще й теплоенергостанції, то у них буде значно складніша ситуація, ніж у нас», – зазначив Харченко.

Водночас експерт уточнив, що таку тактику не можна застосувати до Москви.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році енергетична інфраструктура України стала однією з головних цілей російських атак. За даними Міненерго, ворог регулярно завдає масованих ракетних та дронових ударів по об’єктах генерації, підстанціях і лініях електропередач, намагаючись спричинити блекаут і зламати опір населення. У 2022–2023 роках найбільших руйнувань зазнали об’єкти «Укренерго», ДТЕК, а також тепло- та гідроелектростанції на сході й півдні країни.

Відключення мобільного інтернету та обмеження доступу до онлайн-сервісів стали у Росії звичною практикою, яку влада виправдовує «питаннями безпеки». Подібні кроки регулярно застосовуються під час масових заходів, протестів або на тлі військових дій, щоб контролювати інформаційний простір і перешкоджати поширенню альтернативних джерел даних.

Теги: росія ЗСУ війна електроенергія блекаут

