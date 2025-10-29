Абраменко розповів, як росіянин Буров відхрещувався від заяви на підтримку Путіна і війни

Буров переконував Абраменка, що не давав скандального коментаря щодо війни

Олімпійський чемпіон 2018 року з фристайлу та перший віцепрезидент Федерації лижного спорту України Олександр Абраменко у ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів про своє спілкування з іншим російським фристайлістом Іллею Буровим, який у березні 2022 року зробив заяву на підтримку війни проти України.

«Взагалі, мене здивувала його заява. Я навіть йому щодо цього написав. На що він мені відповів, що такий коментар не давав. Але ця заява була і на офіційних ресурсах Федерації фристайлу Росії. Він зробив репост цієї заяви на своїй сторінці у Вконтакте. Що я можу сказати... Можливо, треба краще читати, що ти репостиш», – зазначив Абраменко.

Нагадаємо, у березні 2022 року на офіційних ресурсах Федерації фристайлу Росії з'явилася заява Бурова на підтримку Путіна та війни проти України.

«Накачування» озброєнням сусідніх країн – це страшно. Нацистські ідеї нелюдські, і з ними треба боротися. Я підтримую керівництво нашої країни щодо боротьби з озброєнням та нацизмом. Ми маємо захищати російськомовне населення, громадян своєї країни», – заявляв Ілля Буров в інтерв’ю офіційним ресурсам Федерації фристайлу Росії.

Також він зробив репост допису з цією заявою на своїй сторінці у Вконтакте.

Ілля Буров є дворазовим бронзовим призером Олімпійських ігор.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.