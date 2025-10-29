Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Абраменко розповів, як росіянин Буров відхрещувався від заяви на підтримку Путіна і війни

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Абраменко розповів, як росіянин Буров відхрещувався від заяви на підтримку Путіна і війни
Ілля Буров є дворазовим бронзовим призером Олімпійських ігор

Буров переконував Абраменка, що не давав скандального коментаря щодо війни

Олімпійський чемпіон 2018 року з фристайлу та перший віцепрезидент Федерації лижного спорту України Олександр Абраменко у ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів про своє спілкування з іншим російським фристайлістом Іллею Буровим, який у березні 2022 року зробив заяву на підтримку війни проти України.

«Взагалі, мене здивувала його заява. Я навіть йому щодо цього написав. На що він мені відповів, що такий коментар не давав. Але ця заява була і на офіційних ресурсах Федерації фристайлу Росії. Він зробив репост цієї заяви на своїй сторінці у Вконтакте. Що я можу сказати... Можливо, треба краще читати, що ти репостиш», – зазначив Абраменко.

Нагадаємо, у березні 2022 року на офіційних ресурсах Федерації фристайлу Росії з'явилася заява Бурова на підтримку Путіна та війни проти України.

«Накачування» озброєнням сусідніх країн – це страшно. Нацистські ідеї нелюдські, і з ними треба боротися. Я підтримую керівництво нашої країни щодо боротьби з озброєнням та нацизмом. Ми маємо захищати російськомовне населення, громадян своєї країни», – заявляв Ілля Буров в інтерв’ю офіційним ресурсам Федерації фристайлу Росії.

Також він зробив репост допису з цією заявою на своїй сторінці у Вконтакте.

Ілля Буров є дворазовим бронзовим призером Олімпійських ігор.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Теги: росія спорт війна Олександр Абраменко фристайл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Частина ізраїльських резервістів, яких вже кілька разів викликали в армію, намагаються уникати призову
Ізраїль відчув проблему ухилянтів. Посол розповів, скільки резервістів відмовляються від призову
2 жовтня, 05:52
Трамп вважає, що наразі не час запроваджувати нові санкції проти РФ
Трамп обговорить з республіканцями санкції проти Росії
17 жовтня, 03:30
Через розмір і швидкість розвідувальні БПЛА складно виявити та уразити
Чому розвідувальні дрони РФ годинами кружляють над Україною? Пояснення військового експерта
22 жовтня, 18:13
УАФ звернулася до УЄФА з проханням розслідувати статус і діяльність клубів з окупованих територій України
УАФ звернулася до УЄФА через інтеграцію клубів із окупованих територій у російський футбол
17 жовтня, 12:26
Усі водії, причетні до зіткнення, були тверезі
У Варшаві перекинулася автівка російського посольства
19 жовтня, 15:51
Росія купувала західні технології для захисту атомного підводного флоту
Росія таємно купувала західні підводні дрони для захисту флоту
23 жовтня, 16:31
Секретар Радбезу РФ повідомив про зростання загроз від атак безпілотників
Шойгу взявся заспокоювати росіян через атаки БпЛА
Вчора, 14:30
Олімпіада-2026 пройде в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого
Пропагандисти повідомили, чи буде Росія проводити альтернативну зимову Олімпіаду
27 жовтня, 15:30
Садулаєв у цьому році пропустив чемпіонат світу у Загребі, бо йому відмовили у візі
Прихильник війни Садулаєв заявив, що «спорт є послом миру»
Сьогодні, 18:35

Новини

Визначилися шість учасників чвертьфіналу Кубку України з футболу
Визначилися шість учасників чвертьфіналу Кубку України з футболу
Визначено склад жіночої збірної України у відборі до Євробаскета-2027
Визначено склад жіночої збірної України у відборі до Євробаскета-2027
Абраменко розповів, як росіянин Буров відхрещувався від заяви на підтримку Путіна і війни
Абраменко розповів, як росіянин Буров відхрещувався від заяви на підтримку Путіна і війни
«Динамо» та «Шахтар» визначили чвертьфіналіста Кубку України
«Динамо» та «Шахтар» визначили чвертьфіналіста Кубку України
Прихильник війни Садулаєв заявив, що «спорт є послом миру»
Прихильник війни Садулаєв заявив, що «спорт є послом миру»
Суд у Парижі схвалив запит на екстрадицію російського баскетболіста Касаткіна до США
Суд у Парижі схвалив запит на екстрадицію російського баскетболіста Касаткіна до США

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua