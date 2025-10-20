Головна Країна Події в Україні
Покровський напрямок: Сили спецоперацій зачистили від окупантів промисловий об’єкт
У промисловій зоні був взятий у полон окупант
фото: скриншот з відео

Сили оборони захопили радіостанцію росіян

На покровському напрямку оператори 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій зачистили від ворожої диверсійно-розвідувальної групи один із промислових об’єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

«У результаті прямих дій у промисловій зоні був взятий у полон один із окупантів. Водночас була захоплена радіостанція противника, яка була справна. Відомості надані полоненим та радіоперехоплення дозволили посилити ситуативну обізнаність та призвели до ще більших втрат ворога», – йдеться у повідомленні.

До слова, підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ «Азов», продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку. У результаті злагоджених дій від росіян зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території.

Як повідомлялося, у вересні бійці 3-го штурмового батальйону 225 ОШП здійснили успішну зачистку трьох сіл на Дніпропетровщині, а ще одне село було очищене силами 141-ї ОМБр.

