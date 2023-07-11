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Катували та викрадали людей: СБУ викрила терористів на Чернігівщині

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Катували та викрадали людей: СБУ викрила терористів на Чернігівщині
На Чернігівщині СБУ затримала терористів
Фото: ssu.gov.ua

Група рекетирів на Чернігівщини розхитувала ситуацію на кордоні та знущалась з місцевих

За даними слідчих, жителі Чернігова, які раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності, мали власну мережу інформаторів через яку отримували відомості щодо потенційних жертв. Бандити створювали штучні конфліктні ситуації з жителями прикордонного регіону, а потім вимагали з них гроші за «врегулювання спору». Про це повідомили у СБУ.  

Якщо люди відмовлялись платити рекетирам гроші, вони їх викрадали та відвозили у заздалегідь підготовлені місця, де піддавали тортурам.

«Кримінальники катували людей і обіцяли припинити знущання тільки у разі негайного перерахування коштів на банківські рахунки фігурантів. Крім того, зловмисники знищували майно громадян шляхом підпалів на території інших регіонів», – розповіли у СБУ.

П’ятьох учасників угрупування співробітники СБУ затримали на спробі викрадення одного із місцевих жителів, якому рекетири «намалювали борг» у майже 100 тисяч гривень. Загалом із жителів Чернігівщини вони «вибили» щонайменше 200 тисяч гривень.

Наразі затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання в умовах воєнного стану). Всі вони перебувають під вартою. Також СБУ перевіряє причетність учасників банди до вчинення інших злочинів. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 10 липня  росіяни з мінометів та ствольної артилерії обстріляли три прикордонні громади Чернігівської області: Сновську, Новгород-Сіверську й Семенівську. На території Сновської громади зафіксували 40 приходів зі ствольної артилерії. Ще вісім вибухів, імовірно, з автоматичного гранатомета, та 17 – з міномета калібром 120 міліметрів поблизу села Клюси.

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Теги: СБУ кримінал

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