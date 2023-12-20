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Керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП, який підтримав Путіна, скасовано цілодобовий домашній арешт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП, який підтримав Путіна, скасовано цілодобовий домашній арешт
Перебуваючи під домашнім арештом на час розслідування попередніх злочинів, митрополит Феодосій продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть
фото з відкритих джерел

Суд скасував митрополиту Черкаському і Канівському Феодосію (Снігірьову) цілодобовий домашній арешт, залишивши лише нічний.

Суд скасував цілодобовий домашній арешт митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Феодосію (Снігірьову). Його підозрюють у запереченні збройної агресії РФ та поширенні закликів до міжконфесійної ворожнечі. Про це повідомила пресслужба Черкаської єпархії УПЦ МП.

Суд скасував митрополиту Черкаському і Канівському Феодосію (Снігірьову) цілодобовий домашній арешт, залишивши лише нічний. В УПЦ МП зауважили, що тепер священик зможе служити у храмах єпархії та України. Одразу після суду митрополит разом з вірянами вирушив служити подячний молебень у кафедральному соборі на честь Архістратига Михаїла.

На початку 2023 року священик отримав підозру у запереченні збройної агресії РФ та поширенні закликів до міжконфесійної ворожнечі, тоді йому присудили і домашній арешт, повідомляла Служба безпеки України.

Правоохоронці зауважують, що на домашньому арешті митрополит продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть у відео, які публікували на YouTube-каналі сайту Черкаської єпархії УПЦ МП.

«Однак це не зупинило клірика, і у власній домівці він почав записувати провокативні відео, в яких повторював кремлівські наративи про релігійні громади в Україні», – зауважує СБУ.

За даними слідства, у відеозверненнях митрополит зневажливо висловлювався про вірян та священнослужителів інших конфесій та намагався дискредитувати правоохоронців, які проводили безпекові заходи в релігійних громадах області.

На підставі цього священику повідомили про ще одну підозру в порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, вчиненому службовою особою повторно.

Найбільше покарання, що загрожує митрополиту за усіма звинуваченнями, – до восьми років тюрми з конфіскацією майна. 

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Теги: Черкащина Московська церква в Україні церква арешт

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