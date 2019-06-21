Кернес втік від Ар’єва, який приїхав до Харкова у справі «декомунізованого Жукова»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ар’єв розповів, що Кернес та секретар харківської міськради «виставили на амбразуру голову прес-служби» Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

«У Донецьку і Луганську все теж починалося з деукраїнізації. Харків зробив перший крок в цьому напрямку», - зауважив нардеп Володимир Ар’єв

Міський голова Харкова Геннадій Кернес відмовився спілкуватися із нардепом Володимиром Ар’євим, який прибув до міста у справі повернення проспекту Григоренка імені радянського маршала Жукова.

Про це голова української парламентської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат Володимир Ар’єв 21 червня повідомив у Facebook.

«Приїхали з Віталієм Гайдукевичем в Харків поговорити про незаконне перейменування проспекту генерала-правозахисника Григоренка в проспект сталінського генерала Жукова. Як приймати протизаконні рішення, то всі вони браві сміливі. Як ми приїхали - сховалися як щури. Кернес втік, за ним секретар харківської міськради. Виставили на амбразуру голову прес-служби, але той не є відповідальною особою: документ не готував, не голосував, не підписував», - розповів нардеп.

«А відповідальні відчувають, що у них будуть проблеми. Своєму місту вони роблять зло - у Донецьку і Луганську все теж починалося з деукраїнізації. Харків зробив перший крок в цьому напрямку», - зауважив Ар’єв.

Він повідомив, що планує вимагати від правоохоронних органів притягнути до відповідальності «усіх причетних до порушення закону про декомунізацію».

Нагадаємо, 19 червня міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова.

21 червня ЗМІ з посиланням на Кернеса повідомили, що рішення про повернення проспекту імені Жукова вже підписане.

Як повідомлялося, Інститут національної пам’яті заявив, що повернення імені Жукова на мапу Харкова - це порушення закону.

У Харкові за фактом звернення депутата Харківської міської ради щодо повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження через знесення пам'ятника Жукову 2 червня. В Росії заявили, що українська влада повинна притягнути до відповідальності активістів, які знесли погруддя Жукова у Харкові.